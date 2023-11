Jejum intermitente propõe que paciente fique de 12 a 24h sem comer; nutricionista tira dúvidas sobre a dieta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Jejum intermitente pode ajudar na perda de peso, no controle do colesterol e até na prevenção contra doenças

Ficar de 12 a 24h sem comer. Essa é a proposta do jejum intermitente, um tipo de dieta que pode trazer muitos benefícios para o ser humano, mas que jamais deve ser realizada sem acompanhamento nutricional.

De acordo com os nutricionistas, o jejum intermitente pode trazer benefícios como aumentar o metabolismo, regular níveis de colesterol, perda de peso, e prevenir doenças como a diabetes e a pressão alta.

Nutricionista e professor de Nutrição do Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG), no Recife e Jaboatão dos Guararapes, Cristénes Melo explica que o jejum é adotado em dias alternados e que não há especificamente um horário definido a ser seguido por todos os pacientes de maneira igual.

“Porém é bastante praticada a restrição total da refeição do café da manhã e almoço e consequentemente, podendo ingerir alimentos apenas no jantar. Saliento que também existem outros modelos de horários e intervalos”, explica.

“Evidências científicas mostraram que o jejum intermitente promove a perda de peso, redução do Índice de Massa Corporal (IMC) e da circunferência de cintura; redução nos níveis de concentração do colesterol total, LDL e triglicerídeos, além das alterações nos indicadores hematológicos, glicemia, insulina e resistência à insulina”, acrescenta o professor e nutricionista.

Quando um jejum intermitente não deve ser feito?

“Em pacientes com patologias normalmente não são recomendadas, principalmente aqueles que são diabéticos tipo 1 que fazem uso de insulina e que precisam ter uma ingestão de energia e carboidratos mais controladas e ofertadas ao longo do dia. Também não é indicado para pacientes com transtornos alimentares”, diz o nutricionista Cristénes Melo.

Quais os riscos que uma pessoa corre quando deixa de se alimentar por vontade própria?

“Se não acompanhado pelo nutricionista, [o jejum] pode causar quadros de hipoglicemia ao longo do dia e até mesmo quadro de desnutrição por deficiência de vitaminas e minerais se a realização não for eventualmente e não tiver o suporte nutricional necessário durante a aplicação da estratégia”, alerta o especialista.

“Durante o jejum, [a pessoa consome] apenas água, chás e cafés sem açúcar. Após o jejum uma refeição normal, bem adequada em relação aos macro e micronutrientes”, detalha, informando que o jejum intermitente não é uma estratégia a ser seguida por quem faz atividade física com intensidade.



Esta reportagem foi feita, após consulta com o nutricionista Cristénes Melo (CRN6 31129).