10 sinais de alerta da glicose alta: veja sintomas incomuns da diabetes

O diabetes mellitus (DM) é uma condição resultante do excesso de glicose, um tipo de açúcar, na corrente sanguínea. Essencialmente, existem dois tipos de diabetes:

Diabetes mellitus tipo 1 (DM1)



Trata-se de uma doença crônica na qual o pâncreas produz insulina em quantidade insuficiente ou nenhuma. A insulina é crucial para a absorção e utilização do açúcar dos alimentos pelo corpo.

Na ausência desse hormônio, ocorre hiperglicemia, caracterizada por níveis sanguíneos de glicose mais elevados que o normal.

Diabetes mellitus tipo 2 (DM2)



Essa doença crônica resulta da combinação de produção inadequada de insulina e resistência do organismo a esse hormônio.

No DM2, o pâncreas produz insulina, porém, em quantidade insuficiente e com eficácia comprometida. O desenvolvimento do DM2 está intimamente ligado ao sedentarismo e ao excesso de peso.

SINAIS E SINTOMAS DE DIABETES NA FASE INICIAL



1. Poliúria (urinar frequentemente)



É um dos primeiros sinais do diabetes, decorrente da presença de glicose em excesso nos rins.

2. Polidipsia (sede excessiva)



O paciente diabético, ao urinar em excesso, perde mais água do que o normal, resultando em desidratação e aumento da sensação de sede.

3. Cansaço e falta de energia



A desidratação, associada à incapacidade das células em receber glicose para gerar energia, contribui para o cansaço crônico.

4. Perda de peso



Principalmente observada no diabetes tipo 1, devido à ausência de insulina, que impede o armazenamento de gordura e a síntese de proteínas.

5. Polifagia ou hiperfagia (fome frequente)



As células, privadas de glicose suficiente, geram a sensação de fome, apesar do paciente se alimentar regularmente.

6. Visão embaçada



A hiperglicemia pode causar inchaço do cristalino, afetando a capacidade de foco e resultando em visão turva.

7. Cicatrização lenta



Distúrbios na função de reparação dos tecidos, diminuição da proliferação celular e dificuldade em gerar novos vasos sanguíneos são observados devido ao excesso crônico de glicose.

8. Infecções frequentes



O diabetes compromete o sistema imunológico, aumentando o risco de infecções, como urinárias, de pele, candidíase e pneumonia.

9. Mau hálito (hálito cetônico)



A quebra de gorduras gera corpos cetônicos, eliminados na urina e pela respiração, causando mau hálito.

10. Cetoacidose diabética



Uma complicação grave do diabetes tipo 1, caracterizada pela produção excessiva de corpos cetônicos, levando à acidificação do sangue. Essa condição é uma emergência médica.

Esses sinais e sintomas são indicativos do desequilíbrio glicêmico associado ao diabetes, e a identificação precoce é crucial para um manejo eficaz da doença.

Fonte: MDSaúde