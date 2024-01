Semente de abóbora para emagrecer: 5 benefícios da semente para a perda de peso e como incluir na dieta

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um artigo revelou que a adição de farinha de semente de abóbora a uma dieta saudável pode ser benéfica para a perda de peso.

SEMETE DE ABÓBORA NO TRATAMENTO DA OBESIDADE:

A pesquisa, conduzida na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e publicada no periódico International Journal of Cardiovascular Sciences, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, monitorou cem mulheres com obesidade ao longo de três meses durante uma dieta de baixas calorias.

Durante o estudo, as participantes foram divididas em dois grupos. Metade recebeu um sachê contendo 20g diárias de farinha de semente de abóbora para ser consumido durante as refeições, enquanto o outro grupo recebeu um placebo.

Mensalmente, todas as voluntárias passaram por avaliações para coleta de dados, abrangendo razão cintura-quadril, composição corporal, níveis de colesterol, glicose, pressão arterial, triglicérides, etc.

SEMENTE DE ABÓBORA EMAGRECE?

Como resultado, todas as participantes apresentaram perda de peso, no entanto, aquelas que incorporaram a farinha de semente de abóbora na dieta experimentaram maiores mudanças.

Entre os benefícios estiveram inclusos:



Perder peso;

Reduzir a circunferência do pescoço;

Perder de gordura corporal de forma mais acentuada;

Diminuir nos índices de triglicérides e insulina;

Menor risco cardiometabólico.

Para incluir a farinha de semente de abóbora na dieta para perder peso, basta adicionar duas colheres de sopa do nutriente ao cardápio diário, podendo ser adicionada em frutas ou saladas.



