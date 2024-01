5 hábitos para prevenir glicose alta no sangue; veja dicas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira como fazer medição adequada da glicose alta no sangue

Quando se trata da prevenção do diabetes, estamos, em grande parte, focando no tipo 2 da doença, que representa a maioria dos casos (90%). O diabetes tipo 1, mais raro, resulta de uma predisposição genética e fatores ambientais, como infecções virais.

A seguir, veja orientações cruciais para prevenir e controlar o diabetes tipo 2.

5 hábitos para prevenir glicose alta no sangue

1. Alimentação saudável



Manter uma alimentação equilibrada é essencial para prevenir e controlar o diabetes tipo 2. O excesso de calorias, aliado ao sedentarismo, aumenta o risco de ganho de peso, um dos principais fatores de risco para a doença.

Priorize uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, com moderação em carboidratos e proteínas. Evite o consumo excessivo de doces, pois, para quem já tem diabetes, pode levar a picos de glicose prejudiciais.

2. Prática de exercícios físicos



A adoção de uma rotina de exercícios é fundamental. Não é necessário tornar-se um atleta, mas apenas 30 minutos diários de caminhada já contribuem significativamente para a prevenção do diabetes.

Para aqueles já diagnosticados, os exercícios são tão cruciais quanto a medicação, podendo incluir atividades aeróbicas e anaeróbicas, sempre com orientação profissional.

3. Controle do estresse e pressão arterial



O estresse pode desregular hormônios ligados à insulina e está associado ao aumento do risco de hipertensão, agravando o diabetes.

O controle do estresse é essencial para reduzir a inflamação no organismo, contribuindo para o controle da glicose. Além disso, a hipertensão e o diabetes estão interligados, sendo o excesso de açúcar no sangue responsável pelo enrijecimento das artérias.

4. Evite cigarros e bebidas alcoólicas



O cigarro prejudica a ação da insulina, contribuindo para o entupimento das artérias, aumentando os riscos cardiovasculares em pacientes diabéticos.

Quanto ao álcool, o consumo excessivo favorece o acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal, estimulando o diabetes tipo 2. Ambas as substâncias devem ser evitadas para preservar a saúde.

5. Faça exames de rotina



O acompanhamento médico regular é vital. Exames como o teste de glicose em jejum e a hemoglobina glicada são fundamentais para avaliar a saúde e detectar precocemente indícios de diabetes. O diagnóstico precoce permite um controle mais eficaz da doença.

Seguindo essas orientações, é possível reduzir significativamente os riscos do diabetes tipo 2 e promover uma vida mais saudável. Lembre-se sempre de buscar a orientação de profissionais de saúde para uma abordagem personalizada e eficaz.

Fonte: Hosergipe