6 fatores que aumentam glicose alta; veja perigos da diabetes

O diabetes, uma condição de longa duração, não tem cura, mas um controle eficaz da glicose, pressão sanguínea e colesterol pode prevenir ou atrasar complicações associadas à doença. Existem dois tipos principais de diabetes, cada um com suas características distintas.

O diabetes tipo 1 é uma condição autoimune na qual o sistema imunológico ataca as células beta do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina. Embora a causa exata não seja totalmente compreendida, fatores genéticos e ambientais, como infecções virais, são considerados contribuintes.

Por outro lado, o diabetes tipo 2, mais prevalente, está correlacionado à obesidade, hipertensão e colesterol elevado. Aproximadamente 80% das pessoas com diabetes tipo 2 estão acima do peso, dificultando a eficácia da insulina no corpo.

A boa notícia é que a maioria dos fatores de risco para o diabetes tipo 2 pode ser controlada, o que não só ajuda a prevenir o surgimento da doença, mas também evita complicações mais graves. Ficar atento aos fatores de risco e entender como controlá-los é crucial.

6 fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes

Genética



Conhecer o histórico familiar é vital, pois a presença de diabetes em parentes próximos aumenta a probabilidade de desenvolver a doença. Discutir o histórico com o médico é essencial para uma avaliação precisa.

Sedentarismo



O estilo de vida sedentário, exacerbado pelo conforto moderno, contribui para o ganho de peso e a falta de preparo físico. Incentivar atividades físicas no dia a dia é fundamental para combater esse fator de risco.

Obesidade



O acúmulo excessivo de gordura corporal, associado ao aumento de peso prejudicial à saúde, é um gatilho para o diabetes tipo 2. Cultivar hábitos alimentares saudáveis é crucial nesse contexto.

Idade



Com o envelhecimento, as mudanças metabólicas aumentam a tendência de desenvolver doenças crônicas, incluindo o diabetes tipo 2. Após os 45 anos, a idade torna-se um fator de risco, especialmente quando combinada com outros elementos.

Colesterol alto



O excesso de colesterol no sangue, proveniente de certos alimentos, pode levar à aterosclerose, dificultando o fluxo sanguíneo. O controle dos níveis de colesterol é crucial para prevenir complicações.

Pressão alta



A hipertensão, comum em diferentes faixas etárias, é um fator preocupante. A pressão elevada pode danificar órgãos vitais, agravando o diabetes. A aferição regular da pressão é recomendada para todos.

Prevenção

Praticar atividade física regular, consultando um médico antes de iniciar.

Manter um peso saudável, conhecendo o índice de massa corporal (IMC) ideal.

Evitar o tabagismo.

Monitorar regularmente a pressão arterial e aprender a controlá-la com orientação médica.

Evitar medicamentos que possam prejudicar o pâncreas, como diuréticos.

Adotar uma dieta variada e equilibrada.

Seguindo essas diretrizes, é possível mitigar significativamente os riscos do diabetes tipo 2 e promover um estilo de vida mais saudável. Sempre consulte profissionais de saúde para orientação personalizada.

Fonte: Unimed Fortaleza