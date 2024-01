Para bíceps e tríceps fortes, invista nos exercícios desse treino

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Para braços definidos, a chave é trabalhar o bíceps e com o tríceps com os exercícios certos

A busca por braços definidos é um desejo de muitas pessoas que adentram a vida fitness. Para alcançar esse objetivo, aimportância dos exercícios executados de maneira correta nesse processo é crucial.

A seguir, ofereceremos orientações importantes para você fortalecer seu bíceps e tríceps, e também apresentaremos uma lista de 10 exercícios essenciais para potencializar o seu treino.

Bíceps e tríceps

Antes de nos aprofundarmos nos exercícios, é importante compreender a anatomia por trás dos braços.

Os bíceps, localizados na parte frontal do braço, são compostos por duas cabeças musculares e desempenham um papel decisivo na flexão do cotovelo e supinação do antebraço.

Por outro lado, os tríceps, situados na parte posterior, possuem três cabeças musculares e são responsáveis pela extensão do cotovelo.

Ambos são desempenham papel importante para a estabilidade e funcionalidade dos membros superiores.

Quantas vezes devo fazer treino de braço?



A consistência é a chave para resultados duradouros. A recomendação é trabalhar os braços duas vezes por semana, em dias separados, para permitir a recuperação adequada.

No entanto, é necessário ressaltar que a frequência de treino de braço mais adequada varia de acordo com a orientação profissional e as metas individuais de condicionamento físico.

10 exercícios para treino de braço

Antes de partir para os exercícios, é importante fazer o aquecimento. Aquecer os músculos antes do treino não apenas melhora o desempenho, mas também reduz o risco de lesões.

Além disso, investir em roupas adequadas proporciona conforto e liberdade de movimento durante os exercícios, otimizando os resultados.

1. Remada curvada

A remada curvada é realizada inclinando o tronco para frente, mantendo as costas retas e os pés afastados na largura dos ombros.

Com um halter em cada mão, puxe o peso em direção ao abdômen, contraindo os músculos das costas.

Este exercício fortalece intensamente os músculos dorsais, ajudando a melhorar a postura e a definição da região lombar. Além disso, contribui para o desenvolvimento da força na região posterior do corpo.

2. Tríceps francês



O tríceps francês, executado com uma barra, consiste em abaixar o peso atrás da cabeça, mantendo os cotovelos fixos, e em seguida, estender os braços.

Este movimento visa principalmente os tríceps, promovendo o aumento da massa muscular nessa região.

Ao focar na extensão completa dos braços, o tríceps francês é eficaz para tonificar e definir os músculos tríceps, crucial para um contorno mais esculpido nos braços.

Veja também: como funciona o descanso ativo?

3. Rosca direta



Realizada com uma barra, a rosca direta envolve segurar a barra na largura dos ombros e levantá-la em direção aos ombros, mantendo os cotovelos fixos.

Esse exercício é altamente eficaz para isolar os músculos do bíceps, estimulando o crescimento muscular nessa área.

A rosca direta também contribui para o fortalecimento dos músculos do antebraço, aprimorando a estabilidade dos braços durante outros exercícios.

4. Remada unilateral com halter



Ao realizar a remada unilateral com halter, incline-se para frente segurando um halter em uma mão e realize a remada, alternando os lados.

Esse movimento é crucial para corrigir desequilíbrios musculares, pois trabalha individualmente cada lado do corpo.

Além disso, fortalece os músculos das costas, proporcionando definição e simetria ao longo de toda a região dorsal.

5. Supino



Deitado em um banco, levante um halter em cada mão em direção ao teto. O supino é um exercício composto que não apenas envolve os músculos do peito, mas também recruta os tríceps e os ombros.

Essa abordagem integrada torna o supino eficaz para o desenvolvimento global dos membros superiores, proporcionando não apenas definição no peitoral, mas também força nos tríceps.

6. Tríceps pushdown



Utilizando uma polia alta, o tríceps pushdown é executado estendendo os cotovelos. Este exercício isola diretamente os tríceps, promovendo o fortalecimento e definição dessa região.

A contração intensa durante a extensão do cotovelo contribui para o crescimento muscular e é valiosa para quem busca braços mais esculpidos e tonificados.

7. Prancha



A posição de prancha, com apoio nos antebraços e pontas dos pés, é um exercício funcional que fortalece não apenas os braços, mas também o core.

Este movimento é vital para a estabilização do tronco e o desenvolvimento da resistência muscular global, promovendo uma base sólida para outros exercícios de força.

8. Tríceps no banco



Sentado em um banco, apoie as mãos e eleve o corpo. Esse exercício trabalha intensamente os tríceps, especialmente a cabeça medial.

A elevação do corpo gera resistência, desafiando os tríceps a contraírem e se fortalecerem, contribuindo para braços mais tonificados.

9. Elevação lateral



Com halteres em ambas as mãos, eleve os braços para os lados. A elevação lateral é fundamental para o desenvolvimento dos deltoides laterais, proporcionando ombros mais largos e uma aparência esteticamente agradável na região superior do braço.

10. Pull Up



Um exercício clássico para o bíceps, o pull up é realizado suspendendo o corpo em uma barra fixa.

Este movimento é altamente eficaz para isolar os músculos do bíceps, contribuindo significativamente para o desenvolvimento da força e definição nessa área.

A execução correta do pull up também envolve os músculos das costas, promovendo um treino mais abrangente.

(Fonte: YoPro)