DIABETES: chá pode ajudar a controlar glicemia alta; saiba o que tomar para diminuir glicose

Veja qual chá pode ajudar no combate da alta glicemia

Uma análise publicada na revista Complementary Therapies Medicine, realizada por especialistas da Tabriz University of Medical Sciences, no Irã, revelou descobertas intrigantes que sugerem os potenciais benefícios do chá de camomila para pessoas com diabetes.

Os pesquisadores revisaram 15 estudos científicos que investigaram os efeitos da ingestão de chá de camomila sobre o diabetes e suas complicações.

Desses estudos, 12 indicaram que o chá de camomila efetivamente auxiliou no controle da glicemia.

Em um dos estudos analisados, 64 pacientes com diabetes tipo 2 foram instruídos a consumir três xícaras diárias de chá de camomila por oito semanas. Houve uma redução de 11% nos níveis de açúcar no sangue em comparação com o grupo placebo.

“Esses achados ampliam as novas funções da camomila na melhora dos perfis glicêmico e lipídico e indicadores de estresse oxidativo no diabetes e complicações relacionadas”, concluíram os pesquisadores.

Embora os resultados sejam promissores, os pesquisadores destacaram a necessidade de mais estudos para compreender completamente os efeitos da camomila no controle do diabetes.

Outros benefícios

Além do benefício no controle da glicose, foi observado que em quatro dos cinco estudos que avaliaram o impacto da camomila nos perfis lipídicos, houve uma melhora na dislipidemia, condição caracterizada por níveis elevados de gordura no sangue.

O estudo também revelou que seis pesquisas mostraram que o chá de camomila possui propriedades antioxidantes, contribuindo para reduzir significativamente o estresse oxidativo. Assim, a planta pode desempenhar um papel importante na proteção contra doenças degenerativas.

Os pesquisadores também destacaram que a camomila apresentou efeitos positivos no alívio das complicações do diabetes, incluindo os perfis renais e hepáticos. Foram observadas reduções significativas nas complicações em comparação com os grupos controle.

Por fim, é importante ressaltar a importância de buscar orientação médica antes de incluir o chá de camomila ou qualquer nova prática em seu tratamento.

*Com informações de Catraca Livre