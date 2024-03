Glicemia por idade: veja tabela da glicose alta no corpo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A glicemia, também conhecida como nível de açúcar no sangue, é uma medida crucial da saúde que desempenha um papel fundamental em nosso bem-estar, independentemente da idade.

Manter a glicemia dentro dos limites normais é essencial para evitar complicações à saúde. Níveis elevados podem levar a condições crônicas como diabetes, enquanto níveis baixos podem resultar em hipoglicemia, uma condição potencialmente perigosa. Portanto, é recomendável monitorar regularmente a glicemia, especialmente para aqueles com risco ou diagnóstico de diabetes.

A importância da tabela de glicemia é clara quando consideramos como os valores normais podem variar de acordo com a faixa etária. Crianças, adultos e idosos têm padrões de referência distintos para o que é considerado saudável. Essas tabelas são ferramentas essenciais para médicos e pacientes, permitindo uma rápida avaliação e identificação precoce de potenciais problemas.

O que é glicemia?



Compreender o conceito de glicemia é crucial para a saúde geral. A glicemia normal significa que a quantidade de glicose no sangue está dentro de um intervalo gerenciável pelo corpo. Este equilíbrio é vital para o funcionamento adequado do organismo, já que a glicose é a principal fonte de energia para as células.

Para adultos, um nível de glicemia de jejum normal geralmente varia entre 70 e 99 mg/dL. Valores acima ou abaixo desse intervalo podem indicar a necessidade de avaliação médica mais detalhada.

Como medir a glicemia?



Existem várias maneiras de medir a glicemia, desde métodos caseiros até exames laboratoriais. O monitoramento da glicemia capilar é comum em casa, utilizando um dispositivo portátil conhecido como glicosímetro. Outros métodos incluem glicemia de jejum, glicemia pós-prandial, teste de hemoglobina glicada e monitoramento contínuo da glicose.

- Consulte um profissional de saúde para escolher o método de monitoramento mais adequado.

- Mantenha um registro dos resultados para discussão com seu médico.

- Mantenha a higiene e use corretamente o equipamento para obter leituras precisas.

Valores normais da glicemia

Atualmente, os valores de referência para exames de glicemia em jejum são:

- 70 mg/dL a 99 mg/dL: níveis normais;

- abaixo de 70 mg/dL: hipoglicemia;

- entre 100 mg/dL a 125 mg/dL: glicemia de jejum alterada;

- acima de 125 mg/dL: diagnóstico de diabetes.

Esses valores podem variar caso o exame não seja realizado em jejum, já que a ingestão de alimentos pode elevar os níveis de glicose. Assim, para exames sem jejum, temos:

- até 140 mg/dL: níveis normais;

- entre 140 mg/dL a 200 mg/dL: intolerância à glicose;

- acima de 200 mg/dL: diagnóstico de diabetes.

O que influencia a variação da glicemia?



Vários fatores podem afetar os níveis de glicose no sangue, incluindo dieta, atividade física, peso corporal, estresse, condições médicas e medicamentos.

Sintomas e causas da glicemia alta

A hiperglicemia pode causar sede excessiva, aumento da frequência urinária, fadiga, visão embaçada, perda de peso inexplicável, cortes que demoram a cicatrizar, infecções frequentes, entre outros sintomas. As causas incluem diabetes, dieta inadequada, falta de exercício, estresse, medicamentos e outras condições médicas.

Como controlar a glicemia alta?

O manejo envolve monitoramento regular, dieta balanceada, exercícios físicos e, quando necessário, medicação prescrita. Consultas regulares com profissionais de saúde são essenciais.

Sintomas e causas da hipoglicemia, a glicemia baixa



A hipoglicemia pode causar tremores, suor frio, tontura, fome súbita, batimento cardíaco acelerado, visão embaçada, confusão mental, irritabilidade, convulsões ou perda de consciência. As causas incluem medicamentos para diabetes, pular refeições, excesso de álcool, exercício excessivo, condições médicas e reações a medicamentos.

Como regular a baixa glicemia?



O tratamento envolve consumir carboidratos de ação rápida e monitorar os níveis de glicose. Prevenção inclui monitoramento regular, alimentação equilibrada, ajuste de medicamentos e evitar o consumo excessivo de álcool.

*Com informações de GestãoDS