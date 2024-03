Dengue grave é perigosa? Saiba os principais sintomas e cuidados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O termo popular "dengue hemorrágica" refere-se ao agravamento da dengue, marcado por uma queda acentuada no número de plaquetas no sangue, células essenciais para a coagulação sanguínea, e frequentemente acompanhado por um extravasamento grave de plasma. No entanto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) deixou de utilizar essa denominação em 2009, pois a presença de hemorragia nem sempre é evidente nesses casos.

Seguindo as diretrizes da OMS, as autoridades de saúde atualmente diferenciam basicamente entre dengue e dengue grave. Enquanto os casos não graves são subdivididos entre aqueles com ou sem sinais de alerta, a dengue grave é caracterizada pelo extravasamento de plasma ou acúmulo de líquido, resultando em choque ou dificuldade respiratória.

Pode ocorrer também sangramento grave e comprometimento de órgãos como o fígado e até mesmo o coração. A OMS destaca que, a partir de 2009, o problema da dengue aumentou consideravelmente em escala global, expandindo-se para muitas áreas anteriormente não afetadas pela doença.

A avaliação da organização é que a dengue continua sendo a mais significativa doença viral transmitida por artrópodes, grupo que inclui o mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da doença.

Dengue grave é perigosa?

A classificação de gravidade clínica para a dengue estabelecida pela OMS, adotada pelo Ministério da Saúde no Brasil, é a seguinte:

Dengue sem sinais de alarme

Caracteriza-se pela presença de febre por cerca de 2 a 7 dias, acompanhada por duas ou mais manifestações clínicas como náusea, vômitos, erupção cutânea, dor de cabeça, dor muscular, pequenas manchas avermelhadas na pele e redução dos glóbulos brancos no sangue.

Dengue com sinais de alarme

Inclui qualquer caso de dengue que apresente um ou mais sinais como dor abdominal intensa e prolongada, vômitos persistentes, acúmulo de líquido, sangramento das mucosas, letargia, hipotensão postural, aumento do tamanho do fígado e aumento progressivo do hematócrito com queda nas plaquetas, durante ou após a fase febril.

Dengue grave

Engloba qualquer caso que demonstre choque ou dificuldade respiratória devido a extravasamento grave de plasma, sangramento intenso ou comprometimento grave de órgãos como fígado e coração.

*Com informações de Agência Brasil