É possível ter dengue mais de uma vez? Veja sintomas e principais cuidados com a dengue

Confira os principais sintomas e cuidados que se deve ter com a dengue

O Brasil atingiu um marco histórico ao registrar mais de 1,8 milhão de casos de dengue nas primeiras 11 semanas de 2024, conforme dados atualizados pelo Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde em 18 de março.

A dengue, uma infecção viral transmitida principalmente pelo mosquito Aedes aegypti, pode causar uma ampla variedade de sintomas, geralmente aparecendo de 4 a 6 dias após a infecção e persistindo por até 10 dias.

É possível ter dengue mais de uma vez?

É importante saber que a pessoa infectada desenvolve imunidade ao sorotipo específico do vírus, mas essa imunidade não protege contra os outros sorotipos, permitindo múltiplas infecções ao longo da vida. A dengue do sorotipo 1 é a mais comum no Brasil, seguida pelo sorotipo 2.

A doença pode evoluir para uma forma grave, que apresenta complicações como hemorragias, choque circulatório e falência de órgãos, representando um risco à vida. Alguns sinais de alerta incluem dor abdominal intensa, vômitos persistentes e sangramento de mucosas.

Além disso, é importante estar ciente de que as larvas do mosquito podem se desenvolver em água suja, tornando recipientes como pneus velhos e recipientes de plástico locais propícios para a reprodução do mosquito.

A prevenção da dengue é fundamental para conter a disseminação da doença. Medidas como eliminação de recipientes que acumulam água parada, uso de telas em portas e janelas, aplicação de repelentes e vestimentas adequadas são eficazes na redução do risco de infecção.

Além disso, campanhas de conscientização e mobilização comunitária desempenham um papel crucial no combate ao mosquito transmissor.

*Com informações de Catraca Livre