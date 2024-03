Diabetes em idosos: como cuidar da glicose alta em idosos? Veja dicas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O paciente idoso enfrenta os mesmos desafios relacionados ao diabetes que os pacientes mais jovens, porém, com um risco maior de complicações cardíacas e vasculares devido à idade avançada. Isso ressalta a necessidade de cuidados específicos para essa faixa etária.

Além disso, os idosos com diabetes tendem a fazer uso de múltiplos medicamentos, enfrentar perdas funcionais, como dificuldades de locomoção, problemas cognitivos, depressão, quedas, fraturas e outras condições.

Portanto, o tratamento do diabetes em idosos requer uma abordagem individualizada. Existem idosos ativos e saudáveis, mas também há aqueles que são mais frágeis e dependentes de cuidados. Para estes últimos, especialmente, os principais objetivos são controlar o diabetes e suas complicações, evitando ao máximo as hipoglicemias e a hipotensão, além de gerenciar as interações entre os diversos medicamentos frequentemente utilizados.

Hipoglicemia em idosos

É importante destacar que as hipoglicemias em idosos podem ser confundidas com outras condições neurológicas, como demência ou isquemias, levando a exames desnecessários e tratamentos inadequados. Tontura, fraqueza, delírio e confusão são sintomas comuns de hipoglicemia em idosos com diabetes, especialmente aqueles que utilizam medicamentos que estimulam a secreção de insulina.

Tratamento

Além do tratamento medicamentoso, a modificação do estilo de vida desempenha um papel crucial no manejo do diabetes em idosos. A atividade física orientada por profissionais qualificados, juntamente com uma alimentação adequada, pode contribuir significativamente para o controle da doença.

Estudos mostram que pacientes com mais de 60 anos podem obter melhorias significativas no diabetes por meio de mudanças no estilo de vida, mais do que os pacientes mais jovens.

Devido ao maior risco cardiovascular, é essencial que os idosos com diabetes mantenham a pressão arterial e o colesterol dentro dos níveis adequados. Além disso, a saúde ocular, a função renal e os cuidados com os pés devem ser monitorados regularmente.

Dada a complexidade do diabetes e as peculiaridades do paciente idoso, é recomendável que todo paciente diabético com 60 anos ou mais seja tratado preferencialmente por um endocrinologista, especialista treinado no manejo do diabetes e suas complicações.

*Com informações de Sociedade Brasileira de Diabetes