Oropouche: Feto morto de 30 semanas de gestação positiva para febre oropouche em Pernambuco

Oropouche foi encontrado no tecido da placenta de uma mulher com aproximadamente sete meses de gravidez. Caso é inédito na literatura médica

Resultados de testes em amostras de um feto morto durante a 30ª semana de gestação (sete meses de gravidez) apontam a presença do vírus oropouche - doença viral transmitida pelo mosquito maruim e que tem manifestações semelhantes ao da dengue. O óbito ocorreu no dia 6 de junho deste ano, mas os exames só foram liberados na última sexta-feira (6).

A mãe, de 28 anos, é moradora do município de Rio Formoso, localizado na Zona da Mata Sul de Pernambuco, e apresentou sintomas sugestivos da febre oropouche, além de ter tido contato próximo com casos da doença laboratorialmente confirmados. A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirmou, ao JC, o óbito do feto e informou que o quadro físico de saúde da mãe evoluiu bem.

"O vírus oropouche também foi encontrado no tecido da placenta da mulher. Contudo, isso não é o suficiente para garantir a confirmação de que a perda gestacional ocorreu por causa do oropouche. Mas essa ocorrência nos preocupa. É um relato inédito na literatura científica", diz o diretor-geral de Vigilância Ambiental de Pernambuco, Eduardo Bezerra. A análise da placenta foi feita pelo Instituto Evandro Chagas (IEC), no Pará, que é referência nacional no estudo de arboviroses.

Não há também documentação sobre abortamento decorrente da infecção por oropouche na ciência médica.

De acordo com Eduardo, assim que a notificação do óbito foi feita, iniciou-se a coleta de materiais biológicos da mãe e do feto para exames relativos à doença. Não houve tempo oportuno para analisar a presença do vírus oropouche em tempo oportuno na mãe. Para detectar o material genético do vírus (RNA) por métodos moleculares (RT-PCR), a amostra deve ser coletada durante a fase aguda da doença (geralmente quando há sintomas), que dura de 2 a 7 dias, em média. Quando os exames da mulher foram realizados, esse período já havia passado.

A pesquisa sorológica que detecta a presença de anticorpos (IgM - detecta se a infecção foi recente) contra o vírus oropouche só é feita atualmente no Pará, pelo Instituto Evandro Chagas (IEC). Dessa maneira, amostras da mãe foram enviadas para a instituição.

No entanto, esse mesmo tipo de análise para chikungunya e zika foi feita no Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco (Lacen/PE), que detectou o anticorpo IgM para zika e chikungunya, o que sugere infecção recente da mãe por ambos os vírus.

A SES-PE informa que a investigação do caso permanece em parceria com o município de Rio Formoso. A pasta também discute o óbito fetal com representantes do Ministério da Saúde, Fiocruz e Instituto Evandro Chagas.

Nesse sentido, a SES-PE diz que trabalha para orientar os serviços de saúde em relação às gestantes. "A partir de agora, recomendamos que os serviços de saúde tenham uma atenção maior diante de grávidas que apresentem sintomas sugestivos de arboviroses, incluindo oropouche", destaca Eduardo.

OROPOUCHE EM PERNAMBUCO

Até o momento, Pernambuco tem 13 casos confirmados laboratorialmente de febre oropouche. Na Mata Sul do Estado, foram registrados 3 casos no município de Rio Formoso, 1 em Maraial, 1 Jaqueira e 1 Catende. Na Região Metropolitana do Recife, há outros 6 casos: 2 em Jaboatão dos Guararapes, 2 em Moreno, 1 em Camaragibe e 1 na Ilha de Itamaracá. Já na Mata Norte, há 1 caso em Timbaúba.

Apesar de ter sido identificada, pela primeira vezm no Norte do País na década de 1960 e ter apresentado diversos períodos de epidemia na faixa amazônica, a febre oropouche não tem registro associado, na literatura científica, a casos de óbito ou perda gestacional.

A febre oropouche é causada por um arbovírus diferente da dengue, zika e chikungunya. O vetor não é o Aedes aegypti, e sim o maruim (culicoide) e muriçoca (culicídeo).

"Em termos de enfrentamento vetorial, esse fato apresenta uma dificuldade maior para a saúde pública. Mais acostumados com água e muito material orgânico, o maruim e a muriçoca se proliferam em mangues, alagados, várzeas, água acumulada em área com muitas folhas caídas, cultivo de bananeiras, além de área com esgoto a céu aberto, coleta de lixo ineficiente ou terrenos baldios", ressalta a SES-PE.

Dessa maneira, a pasta orienta um cuidado maior para evitar a exposição a picadas. "Recomenda-se usar roupas que protejam a pele de exposição, sobretudo nos horários de penumbra (ao amanhecer e ao anoitecer), quando os vetores se mostram mais ativos. Além disso, o uso de repelentes adequados e o cuidado com o acúmulo de lixo também ajudam a evitar o contato com os insetos. Reforçamos ainda que não há enfrentamento vetorial químico possível, uma vez que fumacê e aplicação local de larvicidas e adulticidas não são efetivos", destaca, em nota, a SES-PE.