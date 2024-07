Febre oropouche: sobe para 13 o número de casos em Pernambuco; veja os sintomas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Doença viral transmitida pelo mosquito maruim, a febre oropouche continua a deixar as autoridades sanitárias em alerta. Em Pernambuco, nesta terça-feira (9), foram confirmados mais quatro casos pelo Laboratório Central de Pernambuco (Lacen/PE). Com esses exames positivos, sobe 13 o número de casos com confirmações laboratoriais da febre.

Os quatro novos casos de vírus oropouche são três mulheres e um homem. Eles são moradores dos municípios do Grande Recife (Itamaracá, Moreno e Jaboatão dos Guararapes) e da Mata Sul (Catende).

Veja abaixo o perfil dos novos casos confirmados de febre oropouche em Pernambuco:

1. Sexo feminino, 25 anos, Itamaracá;

2. Sexo feminino, 37 anos, Moreno;

3. Sexo masculino, 54 anos, Catende;

4. Sexo feminino, 43 anos, Jaboatão dos Guararapes.

"Desde a primeira confirmação em Pernambuco, nós intensificamos a atuação da vigilância ambiental nos municípios que registraram notificações. A ideia é orientar tecnicamente ações locais, a partir de visitas, análise do ambiente em que as pessoas circularam, entre outras informações importantes", destaca o diretor-geral de Vigilância Ambiental, Eduardo Bezerra.

As confirmações são realizadas através do exame de PCR em tempo real - ou seja, quando são testadas todas as amostras para dengue, zika e chikungunya. Com o resultado negativo para essas arboviroses, é realizada a análise para oropouche.

Esse é um procedimento que segue as orientações do Ministério da Saúde (MS). A doença é transmitida aos humanos, principalmente pelo mosquito do gênero Culicoide, popularmente conhecido como maruim. Também pode ser transmitida pela muriçoca, do gênero Culex.

FEBRE OROPOUCHE: QUAIS OS SINTOMAS?

Os sintomas da febre oropouche são semelhantes aos da dengue, como febre alta, dor de cabeça intensa, dor retro-orbitária (parte profunda do olho) e mialgia (dor muscular), comum às arboviroses. Em alguns casos, pode haver complicações mais graves.

FEBRE OROPOUCHE: MORTES EM INVESTIGAÇÃO NO BRASIL

Atualmente, no Brasil, existem quatro mortes em investigação por febre oropouche. Segundo o Ministério da Saúde, os óbitos foram notificados em Santa Catarina (1), no Maranhão (1) e na Bahia (2).

Já foram realizadas investigações no Estado do Amazonas, onde foram descartados óbitos anteriormente suspeitos de serem causados pelo vírus oropouche. Até o momento, segundo a pasta, não há óbitos confirmados pela doença no País.

Em relação ao número de casos da febre oropouche no Brasil, já são 6.976 confirmações da doença neste ano. A maioria se concentra no Amazonas (mais de 3.500 casos) e em Rondônia (mais de 1.700 casos).

Em 2023, foram 831 casos da doença no País.

VEJA COMO PREVENIR A FEBRE OROPOUCHE

Diversos hábitos podem ajudar a prevenir a exposição à febre oropouche, como evitar áreas onde há muitos mosquitos, principalmente em horários do nascer e pôr do sol; utilizar roupas que protejam a pele; aplicar repelente em áreas da pele que estejam expostas ao ambiente; manter a casa e arredores sem entulhos ou acúmulo de água.