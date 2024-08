OMS declara mpox como emergência de saúde internacional; veja o que isso significa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O vírus agora é mais contagioso e perigoso, com taxa de mortalidade estimada em 3,6%. Nova cepa provoca erupções cutâneas em todo o corpo

A nova variante do vírus da mpox, responsável pelo aumento de casos da doença no continente africano, leva a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar, nesta quarta-feira (14), emergência em saúde pública de importância internacional, devido ao risco de disseminação global e de uma potencial nova pandemia. Esse é o mais alto nível de alerta da OMS.

De acordo com o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, surtos de mpox (conhecida anteriormente como varíola dos macacos) vêm sendo reportados na República Democrática do Congo há mais de uma década. Mas as infecções têm aumentado ao longo dos últimos anos.

Em 2024, os casos já superam o total registrado em 2023 e somam mais de 14 mil, além de 524 mortes.

"É uma situação que deveria preocupar todos nós", disse Tedros, em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira.

A nova variante está associada a uma transmissão sustentada, bem como à ocorrência de casos em uma faixa etária mais ampla do que em surtos anteriores, incluindo crianças.

A OMS já havia tomado uma decisão parecida em 2022, diante do surto mundial de mpox causado por uma cepa conhecida como clade IIb.

A questão é que, nesta epidemia atual, que se originou na República Democrática do Congo e está. por enquanto, limitada à África, tem particularidades. O vírus agora é mais contagioso e perigoso, com taxa de mortalidade estimada em 3,6%.

A mpox é uma doença viral que se propaga do animal para o humano, mas também é transmitida por contato físico próximo com uma pessoa infectada pelo vírus.

A nova cepa provoca erupções cutâneas em todo o corpo, enquanto as cepas anteriores se caracterizavam por erupções localizadas e lesões na boca, no rosto ou nas partes genitais.

"A detecção e a rápida disseminação de uma nova variante de mpox na República Democrática do Congo, a detecção dessa mesma variante em países vizinhos que não haviam reportado casos da doença anteriormente e o potencial de disseminação em toda a África e além são muito preocupantes", disse Tedros.

MPOX: O QUE É, SINAIS E SINTOMAS

Mpox é uma doença viral causada pelo vírus de mesmo nome, uma espécie do gênero Orthopoxvirus.

Existem dois clados diferentes: clado I e clado II.

Os sintomas incluem febre, dor de cabeça intensa, dores musculares, dores nas costas, baixa energia, linfonodos inchados e erupções cutâneas ou lesões mucosas.

A erupção tende a se concentrar no rosto, nas palmas das mãos e nas solas dos pés, mas também pode ser encontrada na boca, região anogenital e olhos.

Os sintomas geralmente duram de duas a quatro semanas e desaparecem sozinhos sem tratamento.