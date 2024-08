Alcoólicos Anônimos completa 60 anos em Pernambuco; veja programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A organização Alcoólicos Anônimos (A.A.) completa, nesta segunda-feira (19), 60 anos de atividades em

Pernambuco e tem programação especial aberta à comunidade durante toda a semana.

Atualmente, A.A. está presente em 97 municípios com 294 grupos presenciais. São 126 reuniões realizadas semanalmente, além das reuniões online diárias.

A data de 19 de agosto marca a primeira reunião de recuperação realizada no Recife, que aconteceu depois da visita de um membro de A.A. do Rio de Janeiro à capital. Ele publicou um anúncio e recebeu cinco mensagens por telegrama de pessoas interessadas.

Após oito anos, em 1972, foi inaugurado o escritório de A.A. no Estado pelos 10 grupos daquela época. Desde então, Alcoólicos Anônimos vêm crescendo em Pernambuco.

Leia também:

Atividades de conscientização

Para comemorar o aniversário de 60 anos, a Estação Central do Metrô do Recife, no bairro de São José, no Centro da cidade, recebe, de 19 a 23 de agosto, a Exposição de Literaturas de Alcoólicos Anônimos. Na ocasião, devem ser distribuídos para a população cerca de 60 mil folhetos.

Já no fim de semana, nos dias 24 e 25 de agosto, o Encontro de Alcoólicos Anônimos acontecerá na Escola Técnica Estadual Professor Agamenon Magalhães (Etepam), no bairro da Encruzilhada, Zona Norte do Recife. Serão mais de 20 atividades ao longo dos dois dias de evento.

Entre os destaques da programação, está a mesa-redonda com profissionais, com participação da presidente da Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos do Brasil (Junaab), Lívia Pires Guimarães, e da psicóloga amiga de A.A., Kátia Falcone.

"Celebrar os 60 anos de Alcoólicos Anônimos em Pernambuco com a comunidade é uma oportunidade sem precedentes! Teremos o privilégio de vivenciarmos juntos o que há de melhor em AA: troca de experiências, aprendizado, rever velhos amigos, fazer novos amigos, e sempre com muita alegria no convívio! No evento, todos os participantes poderão ver e ouvir a mensagem viva e terão suas esperanças renovadas nos corações!", destaca Lívia.

Mais de 400 milhões pessoas no mundo vivem com transtornos relacionados ao uso de álcool

Dados recentes da Organização Mundial da Saúde estimam que 400 milhões pessoas vivem com transtornos relacionados ao uso de álcool, sendo que destas 209 milhões de pessoas possuem dependência.

No Brasil, segundo o Covitel 2023 (sigla para Inquérito Telefônico de Fatores de Risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis em Tempos de Pandemia), 6 milhões de pessoas adultas no Brasil bebem num padrão de consumo perigoso, com risco de dependência.

Alcoolismo: veja sinais de alerta

Entre os sinais de alerta, estão o forte desejo pela bebida, não conseguir parar de beber depois que começou e/ou uso continuado apesar das consequências negativas, como conflitos familiares ou profissionais em decorrência da bebida.

Como ter ajuda de Alcoólicos Anônimos

No site de Alcoólicos Anônimos, a pessoa pode responder um questionário de 12 perguntas para descobrir se tem ou não problema com bebida alcoólica. Responder positivamente quatro ou mais vezes pode ser um indicativo de uma relação problemática com o álcool.

Neste caso, se algum dia a pessoa precisar de ajuda, pode procurar Alcoólicos Anônimos. O único requisito para se tornar membro de A.A. é o desejo de parar de beber. Não há necessidade de pagar taxas nem mensalidades.

Para saber mais sobre os grupos e reuniões de recuperação em Pernambuco, A.A. disponibiliza a Linha de Ajuda pelo WhatsApp: 81 98476-3207.

Programação dos 60 anos de Alcoólicos Anônimos em Pernambuco