Rotavírus é contagioso? Confira os sintomas da virose que tem causado diarreia aguda em Goiás

A secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) aponta que 74 municípios tem surtos ativos registrados de diarreia, causada pelo rotavírus, com 12.205 registros até o momento.

Os municípios de Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiana, Rio Verde e Jataí estão fazendo monitoramento exclusivo para o rotavírus segundo a SES-GO.

Nos 12 municípios em que a mostras foram coletadas, apontaram predominâncias em roteiros.

Entenda o que é rotavírus

Imagem ilustrativa de mulher com duas mãos na barriga em posição de dor, retratando intoxicação alimentar - FREEPIK/BANCO DE IMAGENS

Segundo o Ministério da Saúde, o rotavírus é um dos principais causadores das doenças diarreicas agudas, acometendo principalmente crianças menores de cinco anos.

Transmissão

O vírus pode ser transmitido pela via fecal-oral, sendo assim no consumo de água e alimentos contaminados, propagação aérea, além do contágio entre pessoas.

O rotavírus também pode ser encontrado em altas quantidades nas fezes das pessoas infectadas.

O Ministério da Saúde também informa que o período de incubação do vírus em superfícies é de dois dias.

E a transmissão entre pessoas pode ser de até quatro dias após o primeiro sintoma da doença.

Sintomas

Imagem ilustrativa da síndrome do bebê sacudido - FREEPIK

Os sintomas do rotavírus podem ser diversos, a depender dos anticorpos e estado de saúde, podendo ser mais leve em crianças na faixa de seis meses a dois anos, se manifestando com:

vômitos constantes;

Diarreia aquosa;

Febre alta.

Na fase neonatal, e durante os quatro primeiros meses de vida, causando:

Febre;

Desidratação;

E até mesmo morte, quando não houver cuidados.



Nos adulto pode ocorrer de formas leves e subclínicas.

Vacinação

Imagem ilustrativa de Campanha de vacinação contra poliomielite - © Fernando Frazão/Agência Brasil

A vacina é via oral, sendo a primeira dose até dois meses e a segunda até quatro, com intervalo de no mínimo 30 dias.

Mas a vacina pode ser contra indicada, em casos de imunodeficiência, doenças gastrointestinais crônicas, quimioterapia e além de hipersensibilidade a qualquer elemento da vacina.

Prevenções

O Ministério da Saúde recomenda práticas de cuidado com a saúde e de prevenção a doença, como: