Setembro Dourado: campanha alerta para o câncer infanto-juvenil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O mês de setembro é marcado por diversas campanhas na área da saúde, uma delas é o Setembro Dourado, que visa chamar atenção para o câncer na infância e adolescência. A campanha busca conscientizar pais e responsáveis sobre a importância de estar atento aos sintomas.

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que, entre 2020 e 2022, foram diagnosticados anualmente mais de 9 mil casos de câncer em crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos.

Tratamento do câncer infantil



Em Pernambuco, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) é referência para o diagnóstico e tratamento do câncer infanto-juvenil, além de ter desenvolvido, em colaboração com o Saint Jude Research Hospital, nos Estados Unidos, o protocolo de tratamento para leucemia linfoide aguda (LLA), o câncer mais comum na infância, que atingiu percentuais de cura acima de 80%.

O estudo anterior do Grupo Brasileiro para Tratamento da Leucemia Linfóide Aguda (GBTLI), encerrado em 2018, apontava menos de 70% de cura. Com esses resultados obtidos no IMIP, o protocolo local passou a ser aplicado como um estudo multicêntrico, que acontece paralelamente em outras unidades referência no Brasil.

“O câncer infantil é uma doença que não escolhe raça, cor, nem classe social”, afirma Mecneide Mendes, coordenadora da Oncologia Pediátrica do IMIP e uma das coordenadoras do protocolo nacional. Pernambuco registra uma média de 450 novos casos de câncer infantil por ano e o IMIP atende 50% da população diagnosticada.