Governo de Pernambuco nomeia 141 profissionais de saúde para atuar em todo o Estado

Nesta quinta-feira (19), o Governo de Pernambuco publicou no Diário Oficial a nomeação de 141 profissionais de saúde, de várias especialidades. Além de médicos, foram convocados analistas e assistentes de saúde.

Os profissionais atuarão em dez Gerências Regionais de Saúde (Geres), esse reforço visa ampliar o atendimento na rede pública de saúde do Estado.

A I Geres, que contempla 20 municípios, com 15 unidades hospitalares e 13 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), receberá a maior parte dos profissionais - 97 ao total. Os outros serão distribuídos na II Geres (6), III Geres (2), IV Geres (7), V Geres (3), VI geres (2), VII Geres (8), X Geres (3), XI Geres (6) e XII Geres (7).

Equipe de enfermagem

Ainda como parte da estratégia de reforçar o atendimento nas unidades públicas de saúde de Pernambuco, foi autorizada a convocação de 997 enfermeiros, aprovados em Seleção Pública Simplificada.

Do total, 559 já foram convocados para compor as escalas de plantão dos hospitais localizados no Recife, Região Metropolitana e Interior.

Os mais de mil novos profissionais atuarão nos hospitais Agamenon Magalhães (HAM), Barão de Lucena (HBL), Getúlio Vargas (HGV), Otávio de Freitas (HOF), Ulysses Pernambucano (HUP), Correia Picanço (HCP), Geral de Areias (HGA), no Recife, além do Jaboatão Prazeres (HPJ), Geral da Mirueira (HGM), em Paulista.

No interior de Pernambuco, os enfermeiros atuarão nos hospitais José Fernandes Salsa (Limoeiro), Regional do Agreste (Caruaru), Dom Moura (Garanhuns), Inácio de Sá (Salgueiro) e Belarmino Correia (Goiana).