Ansiedade e pressão alta: como essas condições se relacionam?

Embora aparentemente distintas, a hipertensão arterial e ansiedade são condições de saúde frequentemente interligadas. O surgimento destas duas condições pode impactar consideravelmente o bem-estar físico.

A pressão alta é uma doença crônica, nesta condição ocorre o aumento da pressão sanguínea nas artérias. Se não controlada, a hipertensão arterial pode acarretar problemas cardiovasculares graves, como infarto, AVC e insuficiência cardíaca. Já a ansiedade, é considerada uma resposta emocional a diversas circunstâncias da vida humana, como insegurança e angústia.

Essas condições, embora tratadas por diferentes áreas da medicina, podem estar profundamente interligadas. A ansiedade crônica pode desencadear respostas fisiológicas que aumentam a pressão arterial temporariamente, enquanto a hipertensão pode agravar os sintomas de ansiedade. Por isso, é primordial que sejam tratadas de forma integrada.

Para identificar se existe correlação entre as duas condições, é necessário atenção. Em alguns casos, a hipertensão pode não apresentar sintomas, mas é comum o surgimento de dores de cabeça, tontura, vista embaçada e taquicardia.

Por outro lado, a ansiedade pode gerar agitação, sudorese, tremores, irritabilidade e dificuldade em dormir. Entretanto, em alguns indivíduos, quando surge de forma intensa, pode elevar a pressão arterial.

Para identificar qualquer condição médica, é preciso consultar um profissional da saúde. O monitoramento diário da pressão arterial, inclusive em momentos de ansiedade e estresse, é essencial para identificar uma possível relação.

Exames como o monitoramento ambulatorial da pressão arterial (MAPA) e testes de estresse podem ajudar a analisar o impacto das emoções na pressão arterial. A avaliação psicológica também contribui para entender a conexão entre ansiedade e hipertensão.

Tratamento para pressão alta

A hipertensão arterial pode surgir por diferentes fatores, desde genética até questões comportamentais. Para qualquer um dos casos, o tratamento deverá ser orientado por profissionais de saúde.

Algumas mudanças no estilo de vida são essenciais para controlar ambos os casos, como uma dieta equilibrada e prática regular de exercícios. Além do controle do estresse e ansiedade.