Processo seletivo em Residência em área de Saúde em Pernambuco oferece 1.529 vagas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O governo de Pernambuco anunciou, no último final de semana, o lançamento do edital com 1.529 vagas na área de saúde. Serão oferecidas 958 vagas para residência médica e 571 para a residência em área profissional de saúde. O processo seletivo, que acontecerá em dezembro, contará com investimentos previstos na ordem de R$ 118 milhões do governo.

"A formação de especialistas, por meio das residências, é uma estratégia importante para qualificação desses profissionais, refletindo, diretamente, no atendimento e assistência à nossa população. No nosso Estado de Mudança é assim: investimento na saúde é uma prioridade", disse a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause.

Os interessados devem ficar ligados nos prazos do processo seletivo. As inscrições começaram neste final de semana e terminam no dia 24 deste mês, com provas previstas para o dia 22 de dezembro nas cidades de Recife e de Petrolina. Todo o processo de inscrição é online, basta acessar o site www.upenet.com.br.

O processo seletivo para os Programas de Residência em Área Profissional de Saúde para o ano de 2025 será realizado através do Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco (IAUPE).