Hospital dos Servidores do Estado recebe psiquiatras infantis e neuropediatras

O Hospital dos Servidores do Estado (HSE), há cerca de um mês, recebeu dois psiquiatras infantis e três neuropediatras para atender as crianças e adolescentes beneficiárias do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Pernambuco (Sassepe).

Os profissionais atendem no Centro Reabilitação Funcional e Cognitiva (CRFC).

Psiquiatria infantil

De acordo com a psiquiatra Josany Alves, ainda há um tabu entre muitos pais em levar as crianças aos psiquiatras mesmo nos dias de hoje.

“Esse tema é carregado de preconceito. Mas quando pais e cuidadores percebem sinais como tristeza constante, comportamentos auto lesivos (comportamentos de autoagressão); dificuldades para dormir ou comer; baixo desempenho escolar, entre outros é necessário marcar uma consulta”, explica.

Ela pontua que a grande dúvida quando os pais chegam ao consultório está relacionada ao medo de tomar medicações.

“Explicamos que nem todos os casos são tratados com medicações. Algumas vezes, encaminhamos para o acompanhamento com outros profissionais, como psicólogos”, pontua.

“Para casos que os sinais e sintomas são considerados de moderados a graves, os estudos mostram que o tratamento combinado (Medicação + Psicologia ou outros profissionais) apresentam respostas muito superiores de melhora”.

Neuropediatria

O neurologista pediátrico/infantil é o médico especialista nas condições de saúde associadas ao sistema nervoso central de crianças e adolescentes.

Queixas como crises epilépticas, cefaleias, alterações comportamentais, atraso da fala, dificuldades de aprendizado, atraso do desenvolvimento, condições genéticas, prejuízo da marcha e da coordenação dos movimentos precisam ser avaliados por um especialista.

“Recebemos no consultório vários questionamentos. Mas, o principal é sobre o uso de medicações e sua possibilidade de causar dependência. Mas sempre conversamos que precisamos antes de tudo de uma consulta adequada para um melhor tratamento”, explica o neuropediatra Victor Hugo.

“Lembrando que, a intervenção multidisciplinar com fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, psicopedagogos entre outros profissionais é de suma importância”, conclui.

As pessoas interessadas em marcar consultas podem ligar para o 0800.284.2727, 4020.2616 ou acessar o site.