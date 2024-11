Médica dá dicas para manter a casa segura e evitar quedas de idosos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Quedas em idosos são preocupantes, mas não à toda. As consequências podem ser severas em qualquer idade, principalmente nesta fase da vida: dores, hematomas, fraturas e até mesmo sintomas neurológicos graves resultantes de impactos na cabeça – ou morte, como a do cantor Agnaldo Rayol.

Em caso de fraturas, particularmente do fêmur, elas estão intimamente ligadas à osteoporose, uma condição comum entre os idosos devido à fragilidade óssea associada ao envelhecimento.

“Tais incidentes frequentemente resultam em hospitalização, cirurgia e, lamentavelmente, aumentam a taxa de mortalidade. Além disso, a qualidade de vida dos pacientes pode ser significativamente reduzida após uma fratura, pois muitas vezes requerem assistência constante”, explica a médica.

Prevenção

Para prevenir quedas, é fundamental adotar uma série de precauções dentro de casa. Primeiramente, é recomendável remover tapetes escorregadios, especialmente aqueles colocados em áreas de passagem, para evitar tropeços.

Superfícies escorregadias, como pisos de banheiro, devem ser equipadas com barras de apoio para proporcionar estabilidade aos idosos.

Leia Também Lula vai a hospital e retira pontos de corte na cabeça após queda

Ao utilizar escadas, é aconselhável subir e descer lentamente, segurando firmemente no corrimão. Manter uma luz noturna acesa pode ser útil para evitar acidentes ao levantar-se durante a noite.

“Uma orientação crucial é aconselhar os idosos a evitar subir em bancos, escadas ou cadeiras para alcançar objetos elevados. Este cenário é frequentemente associado a quedas graves, especialmente fraturas do fêmur, devido à altura da queda. É importante ressaltar que a maioria das quedas ocorre dentro de casa, enfatizando ainda mais a importância desses cuidados preventivos”, diz Dra. Carolina.

Além das medidas de segurança domiciliar, é essencial promover a atividade física regular entre os idosos, pois ela fortalece os músculos e melhora o equilíbrio, contribuindo assim para a prevenção de quedas.

Guia contra quedas e fraturas

Com foco na prevenção de quedas e fraturas, a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo (ABRASSO) criou a Casa Segura Virtual, um guia digital com dicas e recomendações para diminuir o risco de quedas dentro de casa, adaptando os ambientes para necessidades especiais que surgem com o envelhecimento e dificuldades motoras e quedas seguidas de fraturas, muitas delas ocasionadas pela osteoporose.

A Casa Segura traz adaptações simples, que podem ser feitas em qualquer moradia através da escolha do mobiliário, da organização dos utensílios e de pequenas reformas. Assim, a casa deixa de ser um ambiente perigoso e se torna segura para seus moradores.