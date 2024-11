Futuro da saúde: novo bloco do HJF impulsiona a tecnologia médica pernambucana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com mais seis salas cirúrgicas, nova estrutura conta com a mais alta tecnologia, oferecendo maior conforto e segurança aos pacientes

O Hospital Jayme da Fonte (HJF) inaugurou um moderno centro cirúrgico, ampliando sua capacidade de atendimento e elevando a qualidade da saúde pernambucana. A nova estrutura conta com mais seis salas cirúrgicas equipadas com a mais alta tecnologia, oferecendo maior conforto e segurança aos pacientes.

Novas salas

As novas salas são equipadas com mesas cirúrgicas de última geração, cujo sistema de ajuste permite acomodar pacientes de diferentes pesos, assegurando estabilidade e segurança em todas as etapas do procedimento.

"Essa ampliação está inserida no plano de ação do Jayme da Fonte dentro de uma visão de futuro. Nosso objetivo é prestar, sempre, a melhor assistência em saúde, investindo em tecnologia de ponta, dentro dos mais modernos parâmetros de segurança e conforto para o paciente e o médico", afirma dr. Antônio da Fonte, o superintendente da instituição.

As salas também contam com um sistema de foco cirúrgico, contam com iluminação LED multifocal adaptável, microscópio, intensificador de imagens, entre outros equipamentos que garantem uma visualização precisa durante as cirurgias, enquanto o sistema de anestesia avançado monitora constantemente o paciente.

Novas salas do HJF contam com equipamentos que garantem uma visualização precisa durante as cirurgias, além de conforto durante os procedimentos - DIVULGAÇÃO

O novo centro cirúrgico já está realizando procedimentos em áreas neurológicas, cardíacas, traumato-ortopédicas, urológicas e ginecológicas. "Nosso objetivo é atuar em parceria com os médicos cirurgiões de Pernambuco e do Nordeste, atendendo as demandas que porventura surjam, de modo a oferecer novos serviços de qualidade, para os pacientes e médicos", ressalta Dr. Antônio.

"Acabamos de realizar um procedimento inovador no tratamento de doença da próstata. O HoLEP (Holmium Laser Enucleation of the Prostate) é minimamente invasivo, resultando em mais conforto para o paciente e uma recuperação bem mais rápida", exemplifica.

Além da infraestrutura moderna, o novo centro cirúrgico conta com um espaço exclusivo para os médicos, proporcionando maior conforto e bem-estar durante a jornada de trabalho, como também um novo restaurante.

"Esse conjunto, de mais de mil metros quadrados, representa um grande avanço para a saúde no Recife, pois além das salas cirúrgicas amplas, temos diferenciais que garante mais segurança aos procedimentos realizados e possibilidade de inovações, tudo dentro dos modernos protocolos médicos", acrescenta o superintendente.

Hospital Jayme da Fonte

O Hospital Jayme da Fonte, reconhecido nacionalmente por seus padrões de qualidade, possui o Selo Prata concedido pela ONA (Organização Nacional de Acreditação) e certificação da AMIB (Associação de Medicina Intensiva Brasileira), reconhecendo a excelência das UTIs (Unidade de Terapia Intensiva).

O HJF oferece mais de 200 leitos, UTIs completas e uma ampla gama de serviços, incluindo emergência 24 horas em diversas especialidades. Com destaque para os transplantes cardíacos e hepáticos, o hospital já realizou mais de 1.300 procedimentos de fígado, consolidando sua posição como centro de excelência em transplantes no país.

"Até o final do ano, teremos também um moderno auditório para realização de eventos do setor e outras novidades. O importante é que o nosso compromisso com a saúde nos leva a seguir em um caminho de evolução permanente, sem jamais perder os valores que nos guiaram até aqui, entre eles a essência do DNA Pernambucano", finaliza dr. Antônio.