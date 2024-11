Chuvas intensas: evento prepara profissionais para emergências de saúde pública

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Profissionais de saúde do Estado e dos municípios pernambucanos participam, nesta segunda e terça-feira (18 e 19/11), de um encontro do “Simulado de Preparação, Vigilância e Resposta às Emergências em Saúde Pública”.

Durante o evento, promovido pelo Ministério da Saúde (MS), com a parceria da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), os representantes das equipes técnicas vão discutir estratégias de trabalho diante da ocorrência de desastres naturais e avaliar o plano local para desastres decorrentes de chuvas intensas.

A iniciativa, que ocorre no auditório do hotel Beach Class Convention, em Boa Viagem, no Recife, também vai contar com um exercício simulado que testa a eficácia do planejamento e prepara os profissionais para atuação em situações de risco.

“É um evento extremamente relevante porque, historicamente, o estado de Pernambuco enfrenta emergências de saúde pública relacionadas às chuvas intensas, principalmente na Região Metropolitana do Recife, em áreas da Zona da Mata Sul e Mata Norte”, explica o secretário-executivo de Vigilância em Saúde e Atenção Primária da Secretaria Estadual de Saúde, José Lancart.

“A oportunidade de testar o nosso plano de contingência estadual nos propicia, de forma antecipada, identificar possíveis fragilidades e realizar as correções necessárias para colocar em prática o plano no nosso território com o maior nível de efetividade”, detalha.

Ao longo do primeiro dia de evento, as apresentações abordaram a gestão de emergências em saúde, incluindo os detalhes de como funcionam as etapas operacionais.

Também foi apresentado o Plano de Contingência para Chuvas Intensas, desenvolvido a partir dos setores estratégicos que estão inseridos na saúde pública. Os participantes do evento ainda tiveram acesso à metodologia da oficina e a avaliação conjunta do plano de contingência do Estado.

Na terça-feira (19/11), os técnicos de saúde e os representantes da Defesa Civil participam da aplicação do simulado de mesa, que vai testar, de maneira prática, a execução coordenada do plano.

A coordenadora do Departamento de Emergências em Saúde Pública (DEMSP) do Ministério da Saúde, Taynná Vernalha Rocha, destacou a relevância da ocasião, ressaltando que a execução de acompanhamento aos estados e seus planos seguirá acontecendo.

“Na primeira etapa a gente estava fazendo um plano de ação para o bom entendimento de preparação, vigilância e resposta. Agora, a gente vai testar os planos de contingência. Então é a segunda etapa, a gente ainda está em preparação”, explica.

“A gente consegue visualizar todo o plano de contingência, para verificar se realmente ele está condizente com uma resposta adequada, coordenada. A partir de um simulado não existe método melhor para poder validar esse plano de contingência. Posteriormente ainda teremos uma terceira etapa”, completa.