Armas de gel geram lesões oculares e preocupam especialistas no Recife; oftalmologista faz alerta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As armas que disparam balas de gel, conhecidas como "gel blasters", têm ganhado popularidade entre jovens e adolescentes no Recife. Entretanto, a brincadeira tem trazido preocupações.

Nos últimos dias, a emergência da Fundação Altino Ventura (FAV), no bairro da Boa Vista, registrou 17 atendimentos por lesões oculares causadas por esses projéteis.

As balas, feitas de polímero superabsorvente, podem provocar danos graves ao atingirem os olhos, incluindo inflamação e, em casos mais severos, até descolamento de retina.

"Desde a última sexta-feira (29/11), a emergência da FAV passou a receber pacientes, em sua maioria adolescentes, com dor ocular após traumas causados por balas de gel disparadas por essas armas. Nos últimos quatro dias (30/11 a 03/12), atendemos 17 pacientes com a mesma queixa", disse a oftalmologista e vice-coordenadora do Departamento de Cirurgia Refrativa da Fundação, Dra. Camila Moraes.

Ela também informou que o impacto das rajadas de tiro das armas com gel é razoavelmente alta.

"Eles [os pacientes] apresentavam sangramento ocular, inflamação conjuntival e uveíte — uma inflamação do tecido vascular interno do globo ocular que requer tratamento prolongado para evitar sequelas visuais. Pelas lesões encontradas, o impacto desses projéteis parece ser muito significativo", alertou.

Ainda de acordo com a oftalmologista, caso não haja o tratamento, a lesão pode levar à cegueira.

"Nossa maior preocupação é que esses traumas podem causar ruptura das camadas da retina, levando a descolamento de retina mesmo semanas após o impacto. Isso significa que crianças podem ter a visão comprometida e, sem perceber, não relatar isso aos pais, o que pode resultar em cegueira irreversível", finalizou Camila.

A comercialização desses dispositivos, principalmente online, e as batalhas organizadas em locais públicos têm impulsionado o uso das armas de gel. Contudo, especialistas alertam ainda para a falta de regulamentação e os riscos à segurança.

Por que as balas de gel são tão perigosas?

As balas de gel são feitas de polímeros que se expandem ao entrar em contato com a água.

Embora biodegradáveis e menos agressivas do que munições de airsoft, elas atingem alta velocidade ao serem disparadas, podendo causar lesões sérias se usadas sem proteção adequada.

Além disso, a comercialização ampla e falta de regulamentação geram preocupação. Segundo o Inmetro, esses dispositivos não são considerados brinquedos e devem ser utilizados apenas por maiores de 14 anos, com a devida supervisão de adultos.

Secretaria de Defesa Social acompanha aumento do uso

Com a popularização da brincadeira, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco divulgou uma nota à imprensa, informando que acompanha o caso. Disse ainda que a regulamentação dessas armas fica a cargo do governo federal.

"A Secretaria de Defesa Social informa que está acompanhando o aumento da utilização das réplicas de armas com projéteis de bolas de gel em espaços públicos.

Destaca-se que a regulamentação do uso, a fiscalização da fabricação e a comercialização do produto não são de competência das corporações do Estado. Esses equipamentos são semelhantes aos airsoft e paintball, regulamentados pelo Decreto Federal nº 11.615, de 21 de julho de 2023.

Importante ressaltar que, caso as ações tenham como consequência algum crime, as Forças de Segurança atuarão."