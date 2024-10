Armas de gel: entenda perigos da nova 'diversão' de adolescentes e adultos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Equipamentos conhecidos como "gel blasters" imitam armas reais e ganham cada vez mais adeptos. No Rio, homem foi morto ao ser confundido com criminoso

O uso de armas de gel, também conhecidas como "gel blasters", ganha cada vez mais adeptos, sobretudo nas periferias do Rio de Janeiro. Adolescentes e adultos estão se reunindo com as imitações dos revólveres e fuzis em brincadeiras que simulam confrontos entre equipes nas ruas.

Mas isso tem preocupado tem preocupado especialistas na área de segurança pública, principalmente após familiares afirmarem que o entregador Pedro Henrique Figueiro da Silva, de 28 anos, foi morto após criminosos possivelmente encontrarem no celular imagens dele portando uma arma de gel. O caso aconteceu em Jacarépagua, Zona Oeste do Rio de Janeiro, em 29 de setembro.



Segundo a polícia, os bandidos possivelmente confundiram a arma de brinquedo com um fuzil de verdade e suspeitarem que a vítima poderia integrar uma facção rival.

RISCOS

Militar da reserva, Rildo Anjos diz que Estatuto do Armamento proíbe comercialização de réplicas e simulacros de armas de fogo no País - DIVULGAÇÃO

"Na situação de constante medo que os moradores do Rio vivem, essa prática, que não deveria ser considerada uma brincadeira, pode gerar transtornos para aqueles que não sabem da existência das armas de gel", afirmou o militar da reserva Rildo Anjos, especialista em segurança pública e instrutor de armas de fogo.

Segundo ele, o Estatuto do Desarmamento entende que a fabricação e comercialização de réplicas e simulacros de armas de fogo é proibida no Brasil. O uso desses objetos em simulação de confrontos ou como forma de ameaça também é vedado por lei.

Embora as armas de gel tenham cores chamativas, a estrutura e tamanho são similares às armas de fogo, o que pode causar problemas ao serem vistas por policiais ou bandidos, sem contar riscos de ferimentos por balas de gel.

FÁCIL AQUISIÇÃO DAS ARMAS PELA INTERNET

A arma de gel é um produto importado da China e pode ser adquirida em lojas online. A facilidade de encontrá-la é grande e os preços são acessíveis, variando entre R$50 e R$700, a depender dos modelos.

As bolinhas de gel, que são as munições dessas armas, são pequenas esferas que expandem de tamanho ao serem colocadas em contato com a água. Custam cerca de R$20 a cartela.



INMETRO: ARMAS DE GEL NÃO SÃO BRINQUEDOS

Em nota oficial, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) informou que uma portaria publicada em 2021 não considera as armas em gel como brinquedos.

"A regulamentação define que brinquedos são produtos destinados ao uso por crianças menores de 14 anos. Portanto, itens que não atendem a essa definição não podem ser comercializados como 'brinquedos', nem ostentar o Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro", ressaltou o órgão.

Denúncias de comercialização irregular de réplicas de armas de fogo que ostentem, indevidamente, o Selo de Conformidade do Inmetro podem ser feitas à Ouvidoria do Inmetro: falabr.cgu.gov.br/web/home.