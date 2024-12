Dieta relâmpago para entrar no vestido? Saiba como esta armadilha de fim de ano pode custar sua saúde

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a chegada do fim do ano, muitas pessoas se veem pressionadas a entrar em forma rapidamente, seja para as festas de Natal ou para encarar a praia no réveillon. É nesse cenário que as afamadas “dietas malucas” ganham força. Elas prometem resultados rápidos, mas trazem sérios riscos à saúde.

A nutricionista Alessandra Cupertino, professora de Nutrição da Estácio, orienta sobre os perigos dessas práticas. Ela destaca que as dietas relâmpago, que eliminam grupos alimentares inteiros ou prometem milagres, não têm qualquer fundamentação científica.

"Muitas dessas dietas se baseiam em cortar carboidratos, por exemplo, que são nossa fonte de energia imediata. Mas o que as pessoas não entendem é que não é só o fato de tirar carboidratos que leva à perda de peso. O organismo precisa de um equilíbrio entre nutrientes essenciais para funcionar bem", explica.

Além de serem ineficazes a longo prazo, essas dietas podem causar fome excessiva, mau humor, fadiga, e até mesmo danos mais sérios.

"O emagrecimento sustentável precisa ser planejado. Ele não está relacionado apenas a cortar alimentos, mas a entender a demanda individual, o diagnóstico nutricional e estabelecer um plano alimentar adequado, feito por um profissional", alerta a especialista.

Sinais de alerta: quando a dieta faz mal

É comum que as pessoas ignorem os sinais de que estão forçando o corpo além do limite.

A nutricionista Alessandra destaca alguns sintomas que indicam que a alimentação restritiva não é saudável:

Fome constante;

Mau humor frequente;

Sensação de frustração por não conseguir comer alimentos que gosta;

Perda de energia e desânimo.

"Esses sinais mostram que algo está errado. A pessoa precisa entender que um profissional habilitado, como o nutricionista, é quem pode ajudar a criar uma estratégia personalizada e eficaz para atingir os objetivos, sem comprometer a saúde", diz.

A nutricionista Alessandra ressalta que as dietas da moda costumam falhar porque ignoram as necessidades únicas de cada indivíduo.

"Reeducação alimentar vai muito além do emagrecimento. Ela é uma ferramenta poderosa para prevenir doenças como diabetes e hipertensão, que estão aparecendo cada vez mais cedo. Alimentação inadequada está diretamente ligada ao aumento dessas comorbidades", afirma.

Para Alessandra, é preciso trabalhar a conscientização. "Alimentação está diretamente ligada à saúde e à qualidade de vida. Por isso, o foco deve ser em mudanças de hábitos consistentes e sustentáveis, e não em soluções rápidas que comprometem o bem-estar", conclui.