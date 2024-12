Hospital da pessoa idosa recebe certificação nacional

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Unidade pública do Recife se tornou a primeira de Pernambuco a conquistar o título que reconhece padrões de segurança em saúde no Brasil

O Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa (HECPI), vinculado à Secretaria de Saúde do Recife, obteve a Certificação Nível 1 da Organização Nacional de Acreditação (ONA).

A unidade se torna, assim, o primeiro hospital público de Pernambuco a ser acreditado pela ONA, que avalia a qualidade e a segurança dos serviços prestados pelas instituições de saúde.

A ONA é responsável por estabelecer padrões nacionais para a qualidade e segurança em saúde no Brasil, com foco na implementação de boas práticas de gestão e assistência.

A instituição, que atua desde 1999, é membro da International Society for Quality in Health Care (ISQua), promovendo a melhoria do cuidado e a segurança do paciente.

O HECPI foi avaliado em diversas áreas e atingiu 80% dos padrões exigidos pela acreditação.

Atenção à saúde do idoso

Inaugurado em 1º de outubro de 2020, o Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa é o primeiro hospital 100% SUS da Região Norte e Nordeste voltado para o atendimento de pessoas com mais de 60 anos.

A unidade conta com 72 leitos, sendo 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 4 salas de cirurgia e um ambulatório com 13 consultórios.

Manutenção do selo

A Certificação Nível 1 da ONA, concedida após auditoria realizada nos dias 5 e 6 de dezembro de 2023, é válida por dois anos.

Para manter o selo, a unidade precisa continuar atendendo aos critérios exigidos pela acreditadora, incluindo a garantia de que os processos de qualidade e segurança sejam mantidos ao longo do período.

O Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa realizou, desde sua inauguração, mais de 157 mil consultas médicas, 1,5 milhão de exames e cerca de 18 mil procedimentos cirúrgicos.

Confira: como alcançar a longevidade com qualidade de vida?