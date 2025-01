HMPV: Surto de metapneumovírus afeta crianças na China, e Brasil diz monitorar situação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um aumento no volume de infecções respiratórias, incluindo o metapneumovírus humano (HMPV), tem sido relatado na atual temporada de inverno na China.

O diretor regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a Europa, Hans Kluge, informou que o Escritório da entidade na China está em contato com as autoridades locais de saúde.

No Brasil, o Ministério da Saúde disse, nesta terça-feira (7), que "acompanha atentamente o surto de metapneumovírus humano (HMPV) na China, que tem causado infecções respiratórias, especialmente entre crianças do país".

O coordenador-geral de Vigilância da Covid-19, Influenza e outros Vírus Respiratórios do Ministério da Saúde, Marcelo Gomes, ressalta que, até o momento, não há alerta internacional emitido pela OMS. Mas a vigilância epidemiológica brasileira, de acordo com o gestor, está em constante comunicação com autoridades sanitárias da OMS e de vários países, incluindo a China, para monitorar a situação e trocar informações.

As últimas atualizações de vigilância do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China (China CDC) apontam, segundo Marcelo Gomes, que a magnitude e intensidade das infecções respiratórias foram menores do que as registradas no mesmo período do ano anterior.

Acompanhadas por adultos, crianças com máscara aguardam atendimento em hospital no leste da China, na última segunda-feira (6) - STR/AFP

No entanto, foi observado um aumento nas infecções respiratórias agudas, incluindo gripe sazonal, metapneumovírus humano (HMPV), infecção por rinovírus, vírus sincicial respiratório (VSR) e outros, particularmente nas províncias do norte chinês.

Especialistas têm afirmado que o HMPV não é uma "nova ameaça", e sim uma doença respiratória já conhecida, apesar de pouco comentada.

Embora o risco de uma pandemia seja considerado baixo pelos especialistas, o Ministério da Saúde no Brasil salienta que é fundamental reforçar as medidas de prevenção e controle de infecções respiratórias.

"O uso de máscaras por pessoas com sintomas gripais e resfriados ajuda a diminuir a transmissão de todos os vírus respiratórios, inclusive o metapneumovírus", destaca Marcelo Gomes.

Ele ainda lembra que é importante incentivar a vacinação entre os brasileiros, pois a imunização contra a covid-19 e a gripe continua necessária, especialmente para grupos prioritários como idosos, gestantes, crianças e pessoas com comorbidades.

O que é o vírus HPMV?

O HMPV é um vírus respiratório que causa infecções nas vias respiratórias superiores e inferiores. No Brasil, foi identificado pela primeira vez no Brasil em 2004. Desde então, o vírus tem sido monitorado como parte das atividades de vigilância epidemiológica do ministério, que inclui a coleta e análise de dados sobre doenças respiratórias.

HMPV: quais são os sintomas do metapneumovírus?



É um vírus conhecido no mundo e comum em casos leves de síndrome gripal, que têm como sintomas tosse, febre, congestão nasal e respiração ofegante. Eventualmente, pode evoluir para casos de síndrome respiratória aguda grave (srag) que exigem internação.

Os casos graves podem causar pneumonia, especialmente em crianças, idosos ou pessoas com comorbidades.

HMPV: como tratar o metapneumovírus?



O vírus se espalha através de gotículas, contato próximo ou superfícies contaminadas. Atualmente, não existe terapia antiviral específica para tratar o HMPV, nem vacina para prevenir a doença.