Com estoque baixo, Hemope pede doações de qualquer tipo sanguíneo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com estoque baixo, especialmente do tipo O negativo, o Hemope alerta para a importância da doação e esclarece dúvidas sobre o processo

A escassez de doadores de sangue é uma realidade preocupante, especialmente em períodos como o verão, quando as pessoas viajam mais e a rotina se altera.

Em Pernambuco, a situação não é diferente. O Hemocentro de Pernambuco (Hemope) está com o estoque baixo, em especial do tipo sanguíneo O negativo, considerado o mais raro.

Em entrevista à Rádio Jornal, a supervisora de Captação de Doadores do Hemope, Josinete Gomes, alertou para a importância da doação nesse momento. "Nesse momento de férias, a gente tem um volume grande de cirurgias programadas, então isso impacta diretamente na nossa dificuldade em atender por falta do doador", explicou Josinete.

Leia Também Doação de sangue: Hemope e Hospital Pelópidas Silveira promovem campanha no Recife

A doação de sangue é um ato de solidariedade que pode salvar até quatro vidas.

"Em uma doação de sangue, a hemácia pode ir para o Hospital do Câncer, o plasma pode ir para o Hospital da Restauração, as plaquetas podem ir para o Hospital Pelópidas Silveira. São várias pessoas em lugares diferentes, em situações diferentes, que podem estar sendo atendidas com uma única doação", exemplifica Josinete.

Quem pode doar?

Qualquer pessoa saudável, entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até os 60 anos, com peso acima de 50 kg, pode doar sangue.

É importante estar bem alimentado e descansado, com pelo menos cinco horas de sono na noite anterior.

Onde doar?

O Hemope possui unidades em diversas cidades de Pernambuco.

Recife: Rua Joaquim Nabuco, 171 - Graças - Recife; Fone/PABX: (81) 3182.4600

Rua Joaquim Nabuco, 171 - Graças - Recife; Fone/PABX: (81) 3182.4600 Caruaru: Av. Oswaldo Cruz s/nº - Maurício de Nassau; Fone: (81) 3719.9565

Av. Oswaldo Cruz s/nº - Maurício de Nassau; Fone: (81) 3719.9565 Garanhuns: Rua Gonçalves Maia, s/nº Heliópolis; Fone: (87) 3761.2910

Rua Gonçalves Maia, s/nº Heliópolis; Fone: (87) 3761.2910 Serra Talhada: Rua Joaquim Godoy s/nº Centro; Fone / Fax: (87) 3831-9321

Rua Joaquim Godoy s/nº Centro; Fone / Fax: (87) 3831-9321 Petrolina: Rua Pacífico da Luz, s/nº - Centro; Fone: (87) 3866.6601

Rua Pacífico da Luz, s/nº - Centro; Fone: (87) 3866.6601 Ouricuri: Rua Ulisses Guimarães s/nº - Centro



Rua Ulisses Guimarães s/nº - Centro Arcoverde: Av. Joaquim Nabuco, s/nº - São Cristovão; Fone: (87) 3821.8550

Av. Joaquim Nabuco, s/nº - São Cristovão; Fone: (87) 3821.8550 Salgueiro: Rua Joaquim Gondim, 65 - Stº Antônio; Fone: (87) 3871.8569

Rua Joaquim Gondim, 65 - Stº Antônio; Fone: (87) 3871.8569 Limoeiro: Rua Santa Terezinha, 174 - José Fernandes Salsa; Fone/Fax: (81) 3628.8806

A doação pode ser feita sem agendamento, basta comparecer à unidade com um documento com foto original, como carteira de identidade. Para maior comodidade dos doadores, o Hemope também realiza coletas via agendamento, basta ligar para o 0800 081 1535.

Mitos e verdades sobre a doação de sangue

Muitas pessoas têm dúvidas sobre a doação de sangue. A supervisora Josinete Gomes esclareceu alguns mitos: