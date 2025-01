Hemope promove campanha externa de doação de sangue em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nos dias 31 e 1°, o Hemope, em parceria com a Secretaria de Saúde de Olinda, receberá doações de sangue no Shopping Patteo, com atrações musicais

O Hemope promove nesta sexta-feira (31) e no sábado (1º), em parceria com Shopping Patteo, Uninassau, Secretaria de Saúde de Olinda e Secretaria de Cultura, uma ação de coleta externa aberta ao público, em Olinda, como parte da campanha de carnaval da Fundação Hemope.

A coleta acontecerá na unidade da Uninassau no Shopping Patteo Olinda (piso L4), localizado em Casa Caiada, Olinda. O evento ocorre das 9h às 12h, durante a manhã, e das 13h às 16h, para atender os doadores do período da tarde, em ambos os dias de coleta.

A escolha dos horários visa acomodar a variedade de compromissos dos potenciais doadores, incentivando a participação ativa da comunidade.

Atrações musicais

O evento, no primeiro dia de coleta (31), contará com a presença de atrações como Bloco Lírico Damas e Valetes, Bloco Quero Mais, Troça Pitombeira dos Quatro Cantos, Bloco Minhocão de Olinda e Orquestra.

O objetivo da ação é incentivar a população de Olinda a participar da campanha de Carnaval do Hemope que começou na última terça-feira (28).

“Precisamos organizar o estoque de sangue para o período do carnaval, atendendo as principais emergências do estado. Essa campanha é um convite a todos que já são doadores e para aqueles que nunca doaram. Participem, a sua doação salva vidas!”, destaca Josinete Gomes, supervisora da captação de doadores de sangue do Hemope.

Requisitos para doar sangue