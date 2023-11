Polícia Federal prende brasileiros que planejavam ataques terroristas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (8), uma operação com o objetivo de interromper atos preparatórios de terrorismo e obter provas de possível recrutamento de brasileiros para a prática de atos extremistas no País.

Na Operação Trapiche, como foi denominada, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão em Minas Gerais, São Paulo e no Distrito Federal.



Os mandados foram expedidos pela Subseção Judiciária de Belo Horizonte (MG).

De acordo com apuração da TV Globo, os alvos da operação têm ligação com o grupo armado libanês Hezbollah. Policiais federais identificaram que eles fizeram viagens recentes a Beirute (capital do Líbano).

Os brasileiros estariam se preparando para a realização de ataques em prédios da comunidade judaica.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, comentou a operação em conversa com jornalistas pela manhã. Ele declarou que a Polícia Federal trabalha com a "hipótese" de que uma rede terrorista estaria se instalando no País. "A polícia federal está investigando e mostrando que estamos do lado da lei", disse.

As prisões temporárias foram cumpridas em São Paulo. No estado, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão.



Em Minas Gerais, sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos. No Distrito Federal, mais três.



CRIMES

Segundo a Polícia Federal, os recrutadores e os recrutados devem responder pelos crimes de constituir ou integrar organização terroristas e de realizar atos preparatórios de terrorismo, cujas penas máximas, se somadas, chegam a 15 anos e seis meses de reclusão.

Os crimes previstos na Lei de Terrorismo são equiparados a hediondos, considerados inafiançáveis, insuscetíveis de graça, anistia ou indulto, e o cumprimento da pena para esses crimes se dá inicialmente em regime fechado, independentemente de trânsito em julgado da condenação.