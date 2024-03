Nova Vara vai julgar 60 processos relacionados ao crime organizado em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Vara Regional de Crimes Contra Organizações Criminosas, aprovada pelo pleno do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) na terça-feira (19), promete avançar no combate ao crime organizado. Inicialmente, 60 processos vão migrar de outras varas criminais e passarão a ser julgados de forma colegiada.

O projeto foi aprovado por unanimidade. O foco principal será o combate à lavagem de dinheiro como forma de garantir a asfixia financeira das organizações criminosas com o consequente enfraquecimento delas.

Há promessa também de maior celeridade nesses processos, que contam com muitos réus - e muitos requerimentos e recursos apresentados pelas defesas.



O projeto para criação da nova vara foi anunciado dias após a governadora Raquel Lyra convocar reunião com representantes do Poder Judiciário e pedir a colaboração, com ações práticas, para combater o crime organizado - agilizando os julgamentos de processos criminais. Na ocasião, membros do Ministério Público, Defensoria Pública e TJPE se comprometeram em colaborar.

"O combate às organizações criminosas tem se apresentado um árduo desafio ao Estado, exigindo deste não apenas vontade político-administrativa, mas ações concretas nesse desiderato. Vimos a complexidade e o veloz aperfeiçoamento das estruturas criminosas na prática das suas ações ilícitas, de modo que atores responsáveis pela investigação, processo e julgamento das pessoas envolvidas nesse contexto devem igualmente estar em constante evolução a fim de bem cumprir seus misteres (serviços)", pontuou o presidente do TJPE, Ricardo Paes Barreto, na justificativa para criação da Vara.

TORCIDAS ORGANIZADAS

A nova Vara também terá foco no combate aos criminosos que integram as torcidas organizadas. O assunto ganhou força após o ataque ao ônibus dos jogadores do Fortaleza, na madrugada de 22 de fevereiro, após saída da Arena Pernambuco.

Na ocasião, criminosos jogaram bombas caseiras e pedras contra o veículo, que seguia pela BR-232, no Curado, na Zona Oeste do Recife. O ataque aconteceu após a partida entre o Fortaleza e o Sport, com placar de 1 a 1, no Arena Pernambuco. Seis jogadores ficaram feridos e precisaram de atendimento médico.

O caso segue em investigação na Polícia Civil. Quatro suspeitos estão presos.