Após 2 anos parado, tomógrafo que ajuda na resolução de crimes começa a ser usado no IML do Recife

Após dois anos de espera, os profissionais que trabalham no Instituto de Medicina Legal (IML), localizado no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, começaram a usar o aparelho de tomografia computadorizada, que promete dar mais agilidade na descoberta das causas das mortes - sobretudo de pessoas vítimas de violência.

Nesta terça-feira (30), a governadora Raquel Lyra irá à sede do IML para inaugurar o Núcleo de Radiologia e imagem Forense. A gestão afirma que o Estado é o primeiro do Norte e Nordeste a implementar um centro voltado exclusivamente para as perícias tanatoscópicas.

O investimento total na criação do Núcleo de imagem é de R$ 2,6 milhões. Desse montante, R$ 1,4 milhão foi da aquisição do tomógrafo, em 2022, na gestão Paulo Câmara, que fez a compra sem que houvesse estrutura no IML para recebê-lo. Conforme revelado pelo JC, o aparelho permaneceu guardando em um galpão.

Um dos problemas enfrentados foi a necessidade de uma rede elétrica independente dos demais aparelhos que fazem parte do IML, com o objetivo de evitar uma sobrecarga. A Neonergia apresentou uma solução em janeiro. Nas semanas seguintes, houve a instalação e treinamento dos profissionais.

No último dia 4 de abril, com as fortes chuvas no Grande Recife, houve instabilidade na rede elétrica na área que abrange o IML, com panes em alguns equipamentos, a exemplo de fontes de energia e computadores. Os aparelhos atingidos precisaram ser substituídos.

O funcionamento do tomógrafo não foi afetado, segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS). A pasta estadual reforçou que há "um sistema de proteção para sobrecarga".

IMPORTÂNCIA DO EQUIPAMENTO

No ano de 2023, a polícia registrou 3.637 casos de pessoas assassinadas em Pernambuco. Em 81% das ocorrências, a arma de fogo foi utilizada na execução. O número demonstra o quanto o tomógrafo é necessário ao trabalho dos profissionais envolvidos com exames periciais e no avanço das investigações para combater a violência.

O equipamento de alta complexidade deve garantir a realização de exames, com imagens de melhor qualidade, para identificar os projéteis de bala nos corpos das vítimas de violência.

Só para a manutenção preventiva e corretiva do aparelho de tomografia (como a reposição de peças), a SDS precisará gastar em média R$ 48 mil por mês.

ASSOCIAÇÃO REFORÇA PEDIDO DE MAIS TECNOLOGIAS

A presidente da Associação de Polícia Científica de Pernambuco, Camila Reis, comemorou a inauguração do equipamento de tomografia computadorizada. E reforçou o pedido de mais investimentos em tecnologia para auxiliar os profissionais nas perícias.

"Aproveitamos o momento para enfatizar a necessidade de que todos os IMLs tenham ferramentas como arcos cirúrgicos, por exemplo, que cumprem papel essencial na celeridade dos exames e, mais ainda, na proteção da dignidade dos corpos periciados e de suas famílias, na medida que minimiza a abertura dos cadáveres na busca de projéteis que se encontram alojados nos corpos", disse.

"Em Palmares, Caruaru e Petrolina essa busca ainda é realizada 'às cegas', o que causa inconvenientes aos profissionais e às famílias das vítimas. Enfatizamos ainda o papel fundamental da imprensa que trabalhou ativamente para que essa ferramenta (tomógrafo) estivesse, efetivamente, à disposição da sociedade", completou.