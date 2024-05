Enfermeiro é assassinado em apartamento em Olinda; companheiro é suspeito

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O corpo de um enfermeiro foi encontrado com marcas de violência, na manhã desta quarta-feira (1º), no apartamento onde ele morava, bairro dos Bultrins, em Olinda, no Grande Recife. A Polícia Civil começou a investigar o caso.

A vítima foi identificada como Adalberval Prazeres Campos, de 52 anos. Segundo a perícia do Instituto de Criminalística, havia marcas de pancada na cabeça e marcas por todo o corpo, possivelmente provocadas por faca, que não foi encontrada no local.

Chamou a atenção dos peritos o fato de ter sido encontrado sangue espalhado por cômodos, que também estavam fora do lugar, o que indica que houve luta corporal.

O corpo foi achado no quarto do apartamento, que fica no terceiro andar de um edifício localizado na Rua Valentino Rafael. Amigos do enfermeiro foram ao local por desconfiarem da falta de notícias dele.

À TV Jornal, vizinhos disseram que não ouviram barulho de discussão, nem pedidos de socorro.

COMPANHEIRO DA VÍTIMA É SUSPEITO

A equipe da Força-Tarefa Norte do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deu início às investigações. O companheiro do enfermeiro, que não teve nome e idade revelados, está sendo procurado e é tratado como suspeito do crime.

Segundo os investigadores, ele saiu do local com o carro da vítima. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para ajudar no esclarecimento do crime.

FUGA E COLISÕES

No começo da tarde, cerca de nove quilômetros do local do homicídio, o carro do enfermeiro foi encontrado. Testemunhas contaram que havia dois homens no veículo, que pegou a contramão da Rua Cícero Dias Cruz, no bairro da Tamarineira, Zona Norte do Recife, e bateu em dois carros e em uma moto.

Uma testemunha filmou com o celular o momento em que os suspeitos saem do veículo. Nas imagens entregues à polícia, um homem recolhe objetos do carro. O outro, armado, observa a ação antes de fugir com o comparsa.

NÚMEROS DA VIOLÊNCIA EM PERNAMBUCO

De acordo com as estatísticas da Secretaria de Defesa Social (SDS), 324 mortes violentas intencionais foram somadas pela polícia em março. O aumento foi de 6,57% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando 304 pessoas foram mortas.

A situação mais preocupante está no Recife, que registrou 80 assassinatos em março. O crescimento foi de 73,9% em relação ao mesmo período de 2023, quando 46 pessoas foram assassinadas. Esse foi o pior resultado dos últimos sete anos, perdendo apenas para março de 2017, quando 96 mortes foram somadas pela polícia.

No acumulado do ano, entre janeiro e março, Pernambuco somou 989 mortes violentas intencionais. Aumento de 9,16% em relação ao primeiro trimestre de 2023, quando 906 pessoas perderam a vida para a violência. Os números de abril só serão divulgados na próxima semana.

Nas estatísticas de mortes violentas intencionais, como atualmente são classificadas pela SDS, estão incluídos os homicídios, feminicídios, latrocínios (roubo seguido de morte), lesões corporais seguidas de morte e óbitos decorrentes de intervenção policial.