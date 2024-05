Suspeito de assassinar enfermeiro, em apartamento em Olinda, é preso

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A polícia prendeu o homem suspeito de assassinar o enfermeiro Adalberval Prazeres Campos, de 52 anos. O corpo foi encontrado, na manhã da quarta-feira (1º), no apartamento onde a vítima morava, bairro dos Bultrins, em Olinda, no Grande Recife.

O suspeito, identificado como Marcos Felipe do Carmo Silva, 27, foi preso na casa dele, no bairro da Sapucaia, também em Olinda. Ele teria um relacionamento com a vítima. À Polícia Militar, responsável pela captura, o suspeito confessou o crime. Disse ainda que houve uma briga por causa de dinheiro e que levou o carro do enfermeiro.

A Polícia Civil confirmou, em nota, que pertences da vítima foram encontrados com o suspeito.

Marcos Felipe foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante por homicídio e foi levado para audiência de custódia.

As investigações iniciais apontam que o suspeito estaria extorquindo a vítima. Mas somente com a conclusão do inquérito a polícia vai esclarecer.

DESCOBERTA DO CORPO

Adalberval Prazeres Campos era enfermeiro do Hospital de Câncer de Pernambuco, no Recife - Redes sociais/Reprodução

O corpo de Adalberval foi achado no quarto do apartamento. Amigos do enfermeiro foram ao local por desconfiarem da falta de notícias dele.

Chamou a atenção dos peritos o fato de ter sido encontrado sangue espalhado por cômodos, que também estavam fora do lugar, o que indica que houve luta corporal.

À TV Jornal, vizinhos disseram que não ouviram barulho de discussão, nem pedidos de socorro.

O enterro do corpo do enfermeiro aconteceu nesta quinta-feira (2), no Cemitério de Santo Amaro, na área central do Recife.

SINDICATO LAMENTA ASSASSINATO

Adalberval trabalhava no Hospital do Câncer de Pernambuco. O Sindicato dos Enfermeiros divulgou uma nota em que lamentou a morte.

"É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do enfermeiro Adalberval Prazeres Campos. Enfermeiro do Hospital do Câncer de Pernambuco, desempenhava com muita dedicação seu trabalho. Lamentamos sua partida precoce e estendemos nossos pêsames à família e amigos", disse o texto.

NÚMEROS DA VIOLÊNCIA EM PERNAMBUCO

De acordo com as estatísticas da Secretaria de Defesa Social (SDS), 324 mortes violentas intencionais foram somadas pela polícia em março. O aumento foi de 6,57% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando 304 pessoas foram mortas.

A situação mais preocupante está no Recife, que registrou 80 assassinatos em março. O crescimento foi de 73,9% em relação ao mesmo período de 2023, quando 46 pessoas foram assassinadas. Esse foi o pior resultado dos últimos sete anos, perdendo apenas para março de 2017, quando 96 mortes foram somadas pela polícia.

No acumulado do ano, entre janeiro e março, Pernambuco somou 989 mortes violentas intencionais. Aumento de 9,16% em relação ao primeiro trimestre de 2023, quando 906 pessoas perderam a vida para a violência. Os números de abril só serão divulgados na próxima semana.

Nas estatísticas de mortes violentas intencionais, como atualmente são classificadas pela SDS, estão incluídos os homicídios, feminicídios, latrocínios (roubo seguido de morte), lesões corporais seguidas de morte e óbitos decorrentes de intervenção policial.