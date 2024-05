Detran-PE lança campanha para mulheres vítimas de violência pedirem ajuda em blitz

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pernambuco fechou o primeiro quadrimestre de 2024 com aumento nos casos de feminicídio. Foram 24 crimes registrados, sendo dois a mais do que no mesmo período do ano passado. Em meio ao crescimento de vidas perdidas, o Detran-PE lançou, nesta terça-feira (7), uma campanha para que as mulheres em situação de risco peçam ajuda durante abordagens em blitz de trânsito.

O gesto criado para a campanha "Detran-PE na Rota de Proteção: diga não à violência contra a mulher" consiste em a mulher espalmar a mão direita aberta sobre o peito esquerdo mais ou menos na altura do coração.

Cada agente de trânsito está ciente para identificar tal movimento e, dentro dos parâmetros legais, atuar acionando apoio para garantir a segurança da mulher. "É uma causa especial, que mostra a preocupação na proteção da mulher, que mesmo ocupando cada vez mais espaço na sociedade, ainda enfrenta situações de risco", declarou o diretor-geral do Detran-PE, André Trajano.

O Detran-PE pretende, além de instruir os agentes, replicar o código por meio das redes sociais, divulgar utilizando demais meios de comunicação, e deixar livre para compartilhamento por todos que tenham interesse em se engajar no combate à violência contra a mulher.

MAIS MULHERES DENUNCIAM AGRESSORES

Estatísticas da Secretaria de Defesa Social (SDS) indicam que mais mulheres vítimas de violência estão procurando a polícia para denunciar os agressores. Entre janeiro e abril deste ano, 18.254 queixas foram somadas.

Houve aumento de 8% em relação ao mesmo período de 2023, quando 16.891 boletins de ocorrência foram registrados nas delegacias.

A polícia recomenda que as mulheres procurem ajuda no primeiro sinal de violência.

SERVIÇOS ÚTEIS

Vítimas de violência podem acionar a Polícia Militar pelo número 190. As mulheres também podem entrar em contato com a Ouvidoria da Secretaria Estadual da Mulher: 0800.281.8187.

Veja lista das delegacias da Mulher abertas 24h:

Recife (1° DEAM)

Praça do Campo Santo, s/n, Santo Amaro

Tel. (81) 3184.3352

Jaboatão dos Guararapes (2° DEAM)

Estrada da Batalha, s/n, Prazeres

Tel. (81) 3184-3445

Cabo de Santo Agostinho (14º DEAM)

Rodovia BR 101, s/n, Pontezinha

Tel. (81) 3184-3414

Petrolina (3° DEAM)

Rua Castro Alves, 57, Centro

Tel. (87) 3866-6625

Caruaru (4° DEAM)

Av. Portugal, n° 155, Universitário

(81) 3719-9106

Paulista (5° DEAM)

Rua do Cajueiro, s/n, Praça Frederico Lundgren, Centro

(81) 3184-7072

Olinda

Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 2405, Casa Caiada