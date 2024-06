Cabo do Exército e mais 4 são presos por roubo em condomínio na praia de Muro Alto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cinco criminosos, incluindo um cabo do Exército, foram presos por roubo de fios de cobre em um condomínio que está em construção na praia de Muro Alto, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco. O prejuízo ao empreendimento é estimado em R$ 70 mil, segundo informações repassadas à Polícia Civil.

A prisão aconteceu na última terça-feira (28), quatro dias após a ação criminosa. De acordo com as investigações, cerca de dez criminosos armados renderam vigilantes do empreendimento, recolheram os fios de cobre, colocaram em um caminhão e fugiram. O cabo do Exército estava fardado durante a investida.



As investigações foram conduzidas pelo delegado Ney Luiz Rodrigues, titular da Delegacia de Porto de Galinhas. A equipe de investigação identificou que uma funcionária do empreendimento teria repassado informações aos criminosos.

Os investigadores conseguiram identificar parte do grupo com apoio do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco. Na operação, foram cumpridos três mandados de prisão e três mandados de busca e apreensão domiciliar. Outros dois suspeitos foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e posse de munições de calibre 38. Na casa do cabo do Exército, a polícia ainda encontrou uma espingarda calibre 32.



Os nomes dos suspeitos estão sendo mantidos sob sigilo em respeito à Lei de Abuso de Autoridade. Eles devem responder pelos crimes de roubo com restrição da liberdade da vítima e associação criminosa.

HISTÓRICO DE CRIMES

A polícia identificou que alguns dos homens presos já têm histórico criminal. Um deles responde ação penal por prática de furtos e roubos a agências bancárias em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Uma das investidas aconteceu na cidade de Taquaritinga do Norte, onde caixas eletrônicos do Banco do Brasil e do Bradesco foram furtados.

Outro suspeito já foi preso em flagrante pelo furto de cabos de cobre. E um terceiro investigado tem histórico de crimes de porte legal de arma de fogo, associação criminosa, adulteração de sinal identificador e roubo de veículo.

As investigações da Polícia Civil continuam para identificar outros integrantes do grupo.