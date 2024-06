Pernambuco tem redução de 11,6% nos homicídios em maio; no Recife, queda foi de 34%

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As mortes violentas intencionais tiveram redução de 11,6% no último mês de maio, comparado com o mesmo período do ano anterior. O anúncio foi feito durante a reunião do Juntos pela Segurança, nesta segunda-feira (3), com a governadora Raquel Lyra e a vice, Priscila Krause. Ao todo, 266 pessoas foram mortas, sendo o melhor resultado no mês de maio desde 2004.



Na capital pernambucana, a Secretaria de Defesa Social (SDS) também observou redução de homicídios durante o mesmo mês, sendo o menor resultado dos últimos cinco anos, com 33 mortes, número 34% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado.

A chefe do Executivo estadual acompanhou a reunião do comitê estratégico de segurança pública, que ocorre semanalmente na sede da Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (Seplag), através de videoconferência, por ocasião de agenda em Brasília.

“Nós temos trabalhado muito para garantir a redução da criminalidade no nosso Estado, com prioridade absoluta na preservação das vidas. Todas as forças policiais têm colaborado de maneira direta para alcançar esses resultados. E reafirmamos o nosso compromisso para continuar investindo na segurança pública, na inteligência policial e em novos profissionais da área para devolver a Pernambuco a paz que sonhamos. Vamos nos manter em alerta com a Operação São João para que as pessoas possam brincar com tranquilidade”, declarou a governadora Raquel Lyra, em pronunciamento à imprensa.

“Nossa política de combate à criminalidade, liderada pela governadora Raquel Lyra, já está colhendo resultados significativos e mostrando o compromisso do nosso governo com a segurança do povo pernambucano. Esse é um índice importante para todo o Estado e ainda mais no Recife, onde as Mortes Violentas Intencionais tiveram uma redução de 34%, comparado a maio de 2023. A gente não vai parar e seguir com esse trabalho para devolver a paz social que tanto queremos”, disse a vice-governadora Priscila Krause.

O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, explicou como tem sido realizado o trabalho das forças operativas para chegar a esses resultados.

“Intensificamos as operações de repressão qualificada, que são aquelas que buscam identificar quais são os grupos criminosos que estão agindo em uma determinada região e a sua cadeia de liderança, além de outras operações. Então são ações como essas, por parte da Polícia Civil, e o ajuste do policiamento preventivo pela Polícia Militar que vêm possibilitando semanas sucessivas de redução nos números de homicídios e que levaram o Estado a fazer do mês de maio de 2024 o melhor dos últimos 20 anos”, explicou.

No acumulado de janeiro a maio de 2024 também houve uma redução de 11% nos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) em relação ao mesmo período de 2023, em todo o Estado.

