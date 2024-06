Governo de Pernambuco afirma que Caruaru terá reforço na segurança com início do São João 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com o início do São João em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, a Secretaria de Defesa Social do Estado (SDS-PE) ativou o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) no município.

O local servirá de base de monitoramento das ações de segurança durante todos os festejos juninos na Capital do Forró, um dos destinos mais procurados do País nesta época.

De acordo com o governo do Estado, o policiamento no Alto do Moura e no Polo Azulão terá reforço com o efetivo do 4º Batalhão e do 1º Batalhão Integrado Especializado (1º BIEsp) da Polícia Militar (PMPE), além de 12.492 lançamentos extras.

O monitoramento das vias da cidade terá o apoio de drones do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods), equipados com câmeras. Além disso, a Polícia Civil (PCPE) atenderá as ocorrências em uma Delegacia Móvel, além do plantão da 14ª Delegacia Seccional.

Em parceria com a Prefeitura de Caruaru, centenas de câmeras de segurança estão instaladas nas adjacências dos principais polos de festejos, com imagens espelhadas para a SDS do Estado.

O cidadão encontrará na lateral do Pátio de Eventos, unidades das Polícias Militar e Civil; Delegacia da Mulher; Instituto de Criminalística; Instituto Tavares Buril; Corregedoria Geral da SDS, além de bombeiros.

A abertura do São João de Caruaru acontece neste sábado (1º) e contará com nomes como Carlinhos Brown, Flávio José e Mano Walter. A festa segue até 29 de junho e receberá, ainda, atrações como Joelma, Luan Santana, João Gomes, Solange Almeida, Limão com Mel e Roupa Nova, entre outras.