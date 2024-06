Suspeito de integrar grupo que roubou apartamento em Boa Viagem é capturado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um homem de 42 anos, suspeito de integrar o grupo que roubou um apartamento na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, no mês passado, foi capturado pela polícia. Com ele, foram encontradas armas de fogo, fardas da Polícia Civil e parte das joias roubadas.

A prisão aconteceu nessa segunda-feira (3) no bairro de Monjope, em Igarassu, no Grande Recife, após a polícia receber informações de que o suspeito circulava em um carro clonado. Na abordagem, os policiais identificaram que o veículo era roubado, com placas adulteradas e documentos falsificados. Um revólver calibre 38 foi apreendido.

Na casa do suspeito, a polícia encontrou as outras provas do crime ocorrido em Boa Viagem (joias e fardas). Também foi localizada uma pistola calibre 380, com seletor de rajada, um colete balístico e 82 munições.

"As roupas são iguais às utilizadas no crime. Inclusive as joias apreendidas foram reconhecidas pela vítima. Não há dúvida de que ele participou do roubo", disse o delegado Diego Jardim, em entrevista à TV Jornal.

O CRIME

Joias, cerca de R$ 100 mil em dinheiro e outros pertences foram recolhidos e levados - REPRODUÇÃO

O roubo ao apartamento aconteceu por volta das 5h do dia 17 de maio. Cinco criminosos com camisas com o nome da Polícia Civil e armas em punho saíram de um carro, estacionado perto do Edifício Verde Mar, e renderam uma empregada doméstica. Em seguida, o porteiro também foi rendido.

O grupo, que também usava bonés e distintivos falsos, seguiu com a empregada até o 8º andar, onde invadiram o apartamento onde ela trabalha. Os patrões - um empresário e a mulher dele de 55 e 60 anos- estavam no imóvel e também foram rendidos, enquanto pertences eram recolhidos.

Em depoimento à polícia, o empresário afirmou que o apartamento foi todo revirado e que os criminosos questionaram onde estava guardado o cofre da família.

Ele chegou a ser amarrado com fita crepe e teve uma faca e arma de fogo apontada para o pescoço. Ainda foi agredido com uma rasteira e com uma pancada no rosto.

As vítimas disseram à polícia que o grupo levou uma grande quantidade de joias (sem especificar o número e possíveis valores), aproximadamente R$ 100 mil em dinheiro, um iPhone e um cartão do Banco do Brasil. As pessoas que estavam no apartamento ficaram trancadas em um quarto até a fuga deles.

A ação durou poucos minutos. Câmeras de segurança registraram o momento em que os bandidos estavam no elevador e também na sala do apartamento.

Leia Também Pela 3ª vez, SDS atrasa licitação para compra de câmeras de videomonitoramento

INVESTIGAÇÃO

A polícia acredita que os criminosos sabiam da rotina dos moradores do apartamento roubado. "A gente não descarta a possibilidade de pessoas de dentro da residência ou do prédio terem indicado à associação criminosa o local do roubo, mas a investigação continua. Outros suspeitos ainda serão presos", disse o delegado.

Sobre o suspeito preso, o delegado revelou que ele já tinha passagem pela polícia - inclusive uma condenação por homicídio. "Atualmente, ele estava em regime aberto, mas continuava cometendo crimes, como tráfico de drogas", afirmou Diego Jardim.

O suspeito, cujo nome não foi revelado, foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação, uso de documento falso e falsificação de sinal público.