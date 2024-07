Adolescentes fogem de unidade da Funase no Cabo de Santo Agostinho; VEJA VÍDEO

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com o apoio da Polícia Militar, oito socioeducandos foram localizados até a manhã desta quarta-feira (10). Outros oito seguem foragidos

Na tarde desta terça-feira (9), 16 socioeducandos fugiram de uma das unidades da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) do município do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. Até agora, oito foram recapturados.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, adolescentes do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) Pirapama são vistos fugindo por um dos portões. Eles atravessam a rua principal, entram numa borracharia e buscam fugir por um terreno atrás do estabelecimento.

De acordo com a Funase, uma equipe realizou "os devidos procedimentos em relação ao ocorrido e não registrou feridos". A Polícia Militar foi acionada e ajudou nas buscas para encontrar os adolescentes.

