Polícia encerra investigação de bala perdida que atingiu bebê no Hospital Barão de Lucena

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Após dois meses, a Polícia Civil de Pernambuco concluiu as investigações sobre a bala perdida que atingiu de raspão a cabeça de uma recém-nascida no Hospital Barão de Lucena, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife. Mas, apesar do encerramento do inquérito, os investigadores não conseguiram identificar o autor do tiro, ocorrido na noite de 26 de maio.

O caso foi conduzido pela Delegacia de Polícia de Crimes Contra Criança e Adolescente (DECCA). Em nota, a Polícia Civil declarou que foram realizadas diligências, com coleta de depoimentos, reconhecimento do local, além de perícias técnicas do Instituto de Criminalista para determinar a trajetória do projétil e do possível local onde foi disparado.

"Apesar disto, em função da área apontada como origem do disparo, situada no entorno do hospital, ser muito populosa e a ocorrência ter acontecido em um dia de jogo de futebol, não foi possível identificar o autor do disparo, sendo certo que o projétil chegou ao quinto andar do hospital já sem força, tendo a criança sido atingida de forma superficial, sem sequelas", disse a Polícia Civil.

Recém-nascida foi atingida de raspão, no 5º andar do Hospital Barão de Lucena, em 26 de maio - REPRODUÇÃO

O inquérito foi concluído e remetido ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que ainda deve decidir se pede novas diligências ou o arquivamento à Justiça.



No momento do tiro, fazia apenas cinco horas que a bebê havia nascido. Os pais ouviram um choro muito forte e, ao se aproximarem, viram o ferimento. O projétil estava ao lado da cabeça dela.



RECORDE DE BALAS PERDIDAS NO GRANDE RECIFE

Somente no primeiro semestre deste ano, 41 pessoas foram vítimas de balas perdidas. Desse total, oito morreram. O número é o maior desde 2019, quando os dados da violência armada começaram a ser somados diariamente pelo Instituto Fogo Cruzado.

As estatísticas, de fato, assustam. No primeiro semestre do ano passado, 26 pessoas foram atingidas por balas perdidas. Duas faleceram. Isso significa que houve aumento de 300% na quantidade de mortes.

VARIAÇÃO DOS NÚMEROS DE VÍTIMAS DE BALA PERDIDA NA RMR

O estudo do Instituto Fogo Cruzado indicou que o número de mortes por bala perdida, no primeiro semestre de 2024, foi bem superior ao registrado no mesmo período dos anos anteriores.

Em 2023, duas pessoas morreram e 24 ficaram feridas;

Em 2022, três morreram e 30 ficaram feridas;

Em 20221, uma morreu e 16 ficaram feridas;

Em 2020, duas morreram e 24 ficaram feridas;

Em 2019, três morreram e 10 ficaram feridas.