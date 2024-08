OAB-PE pede que Polícia Civil apure onda de golpes que usam nomes de advogados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Apesar dos alertas em relação aos golpes que usam nomes de advogados e escritórios de advocacias, muitos clientes continuam se tornando vítimas. Somente no último ano, cerca de 50 denúncias chegaram ao conhecimento da Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Pernambuco (OAB-PE).

Nessa segunda-feira (29), um ofício foi entregue ao chefe da Polícia Civil, Renato Leite, para que os casos sejam apurados com mais rigor para punição dos autores dos golpes.



Os criminosos estão enganado vítimas, oferecendo promessas de valores a serem recebidos e solicitando depósitos urgentes como condição para a percepção de vantagem financeira oriunda de processos judiciais.

"Em razão da quantidade enorme desse tipo de golpe, a OAB Pernambuco veio cobrar posicionamento da Polícia Civil do Estado, que se comprometeu a iniciar uma investigação a respeito dos fatos. Com isso, esperamos evitar que os escritórios sejam utilizados como via de aplicação de golpes e que seus clientes sejam preservados", disse o advogado Yuri Herculano, presidente da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas (CDAP).

Em comunicado publicado no ano passado, a OAB-PE alertou para o golpe. A entidade destacou que os golpistas entram em contato com as vítimas e passam informações pessoais e processuais que deveriam ser sigilosas para dar mais credibilidade à abordagem, via WhatsApp.

Alvarás judiciais e dados da Receita Federal falsos também são usados para convencer as vítimas com mais facilidade. Clientes chegam a ter prejuízo de até R$ 15 mil.

Em nota, a assessoria da Polícia Civil de Pernambuco informou que os casos estão sob investigação. "As diligências estão em andamento e mais detalhes serão apresentados à imprensa em momento oportuno", disse.

ORIENTAÇÕES AOS CLIENTES DE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA:

– Desconfie de facilidades e valores de indenizações extremamente altos em que você precise antecipar alguma quantia;

– Não acredite em ligações ou mensagens via WhatsApp. Na dúvida, marque uma reunião presencial com seu advogado;

– Acesse seu processo no site oficial da justiça para acompanhar o andamento da ação judicial.

ORIENTAÇÕES AOS ADVOGADOS:

– Alerte seus clientes sobre essas possíveis fraudes. Ligue, envie e-mails e/ou mensagens dizendo que qualquer resposta sobre ação judicial somente será informada pelo próprio escritório;

– Os golpistas baixam os processos e conseguem informações até mesmo sigilosas. Mais de cem advogados já foram vítimas em Pernambuco;

– É um golpe realizado por meio de robôs;

– As vítimas geralmente são pessoas físicas e quase sempre os processos são trabalhistas e/ou previdenciários.