Vítima de violência doméstica terá descontos em viagens por aplicativo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Mais uma iniciativa promete dar apoio às mulheres que sofrem violência doméstica. A Uber e o Instituto Maria da Penha firmaram parceria que prevê a oferta de códigos promocionais de desconto no aplicativo de corrida para facilitar o acesso aos serviços da rede de proteção às vítimas no Recife.

O termo de cooperação foi assinado durante o 18º Encontro Anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizado na semana passada no Recife. Este mês, conhecido como Agosto Lilás, é dedicado à conscientização pelo fim da violência contra as mulheres.



"A violência de gênero é um problema estrutural em nossa sociedade e a Uber entendeu que é preciso ir além do que é possível fazer no aplicativo com as ferramentas tecnológicas. A parceria com o Instituto Maria da Penha representa uma importante iniciativa nesse contexto e que se soma a diversas outras que temos orgulho de criar e apoiar", afirmou Natália Falcón, gerente de Comunicação para Segurança e Parcerias para o Enfrentamento à Violência Contra a Mulher da Uber.

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), 30.759 mulheres procuraram a polícia para prestar queixa de violência doméstica em Pernambuco entre janeiro e julho deste ano. Desse total, 5.682 ocorrências foram no Recife.

Leia Também MPPE cria programa para contratar mulheres vítimas de violência doméstica

Os códigos promocionais com descontos nas viagens pela Uber serão disponibilizados ao Instituto Maria da Penha.

"Através do Projeto 'As Penhas', nossa equipe atua no voluntariado promovendo assistência social, assistência jurídica e acompanhamento psicológico e, por vezes, encaminhamos as mulheres, acompanhadas por nossas técnicas, para órgãos como centro de referência, unidades de saúde e delegacia especializada. A parceria com a Uber agrega valor aos nossos serviços, melhorando a qualidade do acolhimento com celeridade, segurança e prontidão", pontuou Regina Célia, co-fundadora e vice-presidenta do Instituto Maria da Penha.

COMO DENUNCIAR

Em caso de violência, a mulher pode acionar imediatamente a Polícia Militar pelo número 190. Para orientações sobre a rede de proteção, também podem entrar em contato com a Ouvidoria da Secretaria Estadual da Mulher: 0800.281.8187.