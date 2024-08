Profissionais da saúde criam roteiro de acolhimento para vítimas de violência sexual

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Profissionais da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), em parceria com o Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência (Sony Santos), localizado no Hospital da Mulher do Recife, no Curado, criaram um roteiro de acolhimento para ajudar mulheres vítimas de violência sexual no sistema de saúde.

Só em 2022, o Brasil registrou mais de 74 mil casos de estupros, maior índice da história, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Além disso, a violência sexual corresponde à metade das agressões praticadas contra crianças e adolescentes de 10 a 14 anos no país, segundo o Atlas da Violência 2024.

Os desafios enfrentados pelas vítimas na abordagem do sistema de saúde motivaram o desenvolvimento de um roteiro de acolhimento. O material foi produzido no Centro de Simulação (CSim) da FPS, pela psicóloga Vanessa Albuquerque. O material foi resultado de uma tese de mestrado feita em colaboração com a ginecologista Isabela Coutinho e a psicóloga Eduarda Pontual, do Centro Sony Santos.

O trabalho servirá de guia para profissionais em treinamentos por meio de simulações práticas do atendimento às pessoas vítimas de violência sexual. Por meio dele, médicos, psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros terão acesso a informações sobre como acolher de maneira segura as vítimas de violência em seu primeiro contato com qualquer serviço de saúde, e orientações para o encaminhamento para serviços específicos.

“Antes de ser psicóloga, sou mulher, e minha história de vida inclui a experiência de violência sexual na infância. Me deparei com profissionais despreparadas durante minha própria experiência como vítima e foi essa situação que fortaleceu minha motivação para a criação do roteiro visual, que visa orientar profissionais da saúde sobre como acolher adequadamente vítimas de violência sexual, ensinando-os a se comunicar e a se portar em ambientes hospitalares, ambulatoriais e em qualquer outro espaço”, pontuou Vanessa Albuquerque.

Um roteiro visual será distribuído em serviços de saúde públicos e privados, com material de apoio impresso e digital.