Promotora de Justiça tem apartamento invadido e furtado em Boa Viagem, no Recife

Uma promotora de Justiça teve o apartamento invadido e furtado, na tarde do domingo (25), no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

A ação aconteceu no Edifício Rodin, localizado na Rua Setúbal. A reportagem apurou que ao menos dois criminosos teriam participado da ação.

Eles conseguiram acessar o apartamento da promotora, cujo nome será preservado, e furtado objetos - como uma pasta com documentos.

A promotora, que atua na área criminal na capital pernambucana, não estava na residência no momento do crime.

INVESTIGAÇÃO

Delegacia de Boa Viagem apura o furto ao apartamento da promotora de Justiça - REPRODUÇÃO/TV JORNAL

O caso está sendo tratado com muito sigilo. Tanto que a Polícia Civil só confirmou que houve o furto, mas não deu detalhes.



Na nota divulgada à imprensa, a corporação disse apenas que "um inquérito policial foi instaurado e maiores informações poderão ser repassadas após a elucidação dos fatos".

A investigação está sob a responsabilidade da Delegacia de Boa Viagem.

A Polícia Científica esteve no local realizando perícias que serão entregues à autoridade policial responsável pelas investigações.

Também em nota oficial, a assessoria do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) se limitou a dizer que acompanha, junto à Polícia Civil, a apuração do furto.

"Como de praxe, não serão repassadas maiores informações para preservar o bom andamento do trabalho investigativo", alegou.



FURTO ACONTECEU MENOS DE 20 DIAS APÓS REFORÇO DA PM

O furto ao apartamento da promotora de Justiça aconteceu menos de 20 dias após a Polícia Militar de Pernambuco reconhecer o aumento dos roubos no Recife e anunciar um reforço nas rondas para tentar diminuir os crimes.

A Operação Impacto, como foi intitulada, teve início em 7 de agosto. Segundo a corporação, cerca de 500 policiais militares, em escalas extras nos dias de folga, ou que estavam em setores administrativos, estão participando do reforço nas rondas.

OUTRO APARTAMENTO INVADIDO EM BOA VIAGEM

Em 17 de maio deste ano, outro edifício de luxo no bairro de Boa Viagem foi invadido. Criminosos disfarçados de policiais civis renderam funcionários e conseguiram roubar um apartamento.



Ao menos cinco bandidos, com armas de fogo em punho e mochilas, participaram da ação. Eles renderam uma empregada doméstica e o porteiro do Edifício Verde Mar, localizado na Avenida Boa Viagem.

Em seguida, subiram com a mulher até o 8º andar, onde invadiram o apartamento onde ela trabalha.

Os patrões - um empresário e a mulher dele de 55 e 60 anos - estavam no imóvel e foram rendidos, enquanto pertences eram recolhidos.

Em depoimento à polícia, o empresário afirmou que o apartamento foi todo revirado. Ele chegou a ser amarrado com fita crepe e teve uma faca e arma de fogo apontada para o pescoço. Ainda foi agredido com uma rasteira e com uma pancada no rosto.

As vítimas disseram à polícia que foram roubados uma grande quantidade de joias, aproximadamente R$ 100 mil em dinheiro, um iPhone e um cartão. Todas as pessoas que estavam na casa ficaram trancadas em um dos quartos até a saída do grupo criminoso.

Semanas depois, alguns suspeitos foram presos.