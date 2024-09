Polícia soma 71 roubos a ônibus no Grande Recife em agosto, pior resultado em 40 meses

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Houve aumento de 57,7% no número de assaltos, comparando com o mesmo período do ano passado. Mais da metade dos casos ocorreu na capital pernambucana

No transporte público, o último mês de agosto não foi marcado apenas pela greve dos rodoviários. Os registros de assaltos nos ônibus que circulam no Grande Recife também aumentaram consideravelmente. De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), 71 ocorrências foram somadas pela polícia. Houve aumento de 57,7% em relação a agosto de 2023, quando 45 queixas foram registradas.

Dos 71 roubos a ônibus, 36 ocorreram no Recife, ou seja, pouco mais da metade. Outros 18 assaltos foram em Olinda, 11 em Paulista, três no Cabo de Santo Agostinho, dois em Jaboatão dos Guararapes e um em Abreu e Lima.

Os casos de violência no transporte público têm desafiado a polícia, sobretudo porque o número registrado em agosto foi o maior dos últimos 40 meses. Empatou com abril de 2021, quando também foram somadas 71 queixas.

Em julho, também houve aumento das ocorrências. Foram 59, sendo nove a mais em comparação com o mesmo período do ano passado.

VIOLÊNCIA FILMADA

No último dia 29 de agosto, um homem de 21 anos foi preso após pular a catraca, agredir o motorista e levar toda a renda do coletivo. O assalto, ocorrido no bairro de Rio Doce, em Olinda, foi filmado por uma câmera de segurança.

Após diligências, o homem foi localizado e preso. Ele inclusive havia rompido a tornozeleira eletrônica que estava usando após ter a liberdade provisória concedida pela Justiça por outro crime. O nome dele não foi revelado pela Polícia Civil.

ACUMULADO DO ANO

Segundo as estatísticas da SDS, 359 roubos a ônibus foram contabilizados entre janeiro e agosto deste ano. No mesmo período de 2023, foram 397. A queda no acumulado do ano é de 9,6%.

Em nota, a assessoria de comunicação da SDS afirmou que "a partir do monitoramento diário das manchas criminais, os integrantes da Força-Tarefa Coletivos readequaram o planejamento, reforçando as ações nas áreas que registraram aumento".

"O reforço do policiamento ostensivo da Polícia Militar, com o apoio das unidades especializadas como BPChoque, Rocam e Batalhão de Guardas; intensificação das abordagens; identificação e prisão pela Polícia Civil de assaltantes reincidentes nas áreas, a curva na primeira quinzena de setembro aponta para queda nesse tipo de crime", afirmou a pasta estadual.

"As ações do Juntos pela Segurança são acompanhadas cotidianamente, com constantes mudanças na atuação das forças de segurança, o que está nos permitindo alcançar melhores resultados a cada mês", disse, em nota oficial, o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.