Vídeo: suspeito de assaltar ônibus e 'dar gravata' em motorista é preso no Grande Recife

O suspeito pulou a catraca do coletivo, deu "uma gravata" no pescoço do motorista e levou todo o dinheiro; assista ao vídeo das câmeras de segurança

Um homem de 21 anos foi preso, nesta quinta-feira (29), no bairro de Rio Doce, em Olinda, mesma localidade onde foi filmado cometendo assalto em um ônibus. A ação foi registrada por uma câmera de segurança.

As imagens mostraram que o homem pulou a catraca e deu "uma gravata" no pescoço do motorista. O criminoso recolheu a toda a renda do coletivo e fugiu.

Após diligências o homem foi localizado e, inclusive, já estava sem a tornozeleira eletrônica. O nome dele não foi revelado pela Polícia Civil.

Suspeito já foi preso anteriormente

De acordo com a polícia, a tornozeleira eletrônica era usada pelo suspeito desde que ele foi preso numa investigação que apurou um homicídio, que também aconteceu em Rio Doce.

Mesmo em liberdade provisória e com medidas restritivas, ele continuou praticando crimes e pelo menos dois motoristas já o reconheceram como o autor de outros assaltos.

"Assim que tomamos conhecimento que ele havia rompido a tornozeleira eletrônica, a equipe seguiu para o local e conseguiu capturá-lo e ainda recuperou a tornozeleira. Ele vai ser autuado em flagrante por dano porque ele destruiu uma tornozeleira, que é um patrimônio público", explica a delegada Euricélia Nogueira.

Após investigações da polícia, com o auxílio das imagens de câmeras de segurança e cruzamentos de dados da Polícia Penal, o suspeito foi identificado e reconhecido pelas vítimas.

Outras vítimas

A delegad lembra que quem foi vítima do mesmo suspeito pode procurar a Delegacia do Varadouro, em Olinda.

"Recomendamos que as vítimas procurem a delegacia e registrem o boletim de ocorrência, para que seja concluído o inquérito."

Endereço: Av. Olinda Dom Hélder Câmara, 160 - Varadouro, Olinda - PE, 53010-005



Telefone: (81) 3184-3720

