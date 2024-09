Caso Deolane: MPPE pede novas investigações e sugere substituição da prisão de influenciadora por outra medida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na noite desta sexta-feira (20), o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) apresentou um parecer solicitando a realização de novas investigações para a operação Integration. A decisão foi tomada três dias após a Polícia Civil concluir o inquérito.

De acordo com o órgão, essas medidas são essenciais para consolidar a acusação formal, além de possibilitar a individualização clara das condutas de cada investigado. Vale lembrar que além do mandato de prisão da influenciadora Deolane Bezerra, outras 18 prisões preventivas foram determinadas, e delas, 10 foram cumpridas.

O MPPE também sugere a substituição da prisão preventiva de todos os investigados por outras medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal, como o uso de tornozeleira eletrônica e a opção pela prisão domiciliar.

A decisão final sobre a adoção dessas medidas caberá à Justiça, que avaliará o pedido do MPPE diante dos elementos do caso.

Necessidade de novas investigações

O Ministério Público de Pernambuco destacou, em seu parecer, que as investigações realizadas até o momento pela Polícia Civil de Pernambuco foram importantes, mas que ainda são necessárias complementações.

Essas novas investigações são consideradas essenciais para embasar a acusação formal contra Deolane e outros investigados.

A manifestação do MPPE deixa claro que, enquanto as novas deliberações são incluídas na operação, é fundamental preservar as medidas cautelares já impostas, como a indisponibilidade de bens e valores dos investigados, além de manter a busca e apreensão de itens considerados relevantes para a investigação.

Deolane será solta?

Uma das principais questões levantadas pelo MPPE em seu parecer foi a necessidade de reavaliar a prisão preventiva de Deolane Bezerra e outros investigados. O órgão sugere que as prisões preventivas, já deferidas pela Justiça, sejam substituídas por outras medidas.

É mportante ressaltar que o MPPE não tem poder para decidir sobre essa substituição. Caberá à Justiça avaliar o parecer do órgão e determinar se as prisões preventivas podem ser trocadas por outras medidas menos gravosas.

Entenda a operação Integration

A "Operação Integration" investiga uma organização criminosa envolvida em jogos de azar ilegais e lavagem de dinheiro, movimentando mais de R$ 3 bilhões entre 2019 e 2023.

Entre os alvos está a empresa Esportes da Sorte e seu proprietário, Darwin Henrique da Silva Filho, preso durante a operação.

A investigação identificou mais de 30 empresas e pessoas físicas com movimentações financeiras suspeitas, incluindo transações atípicas em dinheiro vivo, com valores acima de R$ 50 mil, conforme relatórios do COAF.

A influenciadora Deolane Bezerra também foi envolvida, sendo acusada de usar familiares, como sua mãe e seu filho de 17 anos, para ocultar a origem ilícita de bens. A compra à vista de um carro de luxo por Deolane, no valor de R$ 3,85 milhões, de Darwin Henrique, chamou a atenção dos investigadores.

Além disso, sua mãe, Solange Bezerra, foi alvo de suspeitas após movimentar quase R$ 480 mil em sua conta bancária, apesar de declarar uma renda mensal de R$ 10 mil. Essas transações indicam possível lavagem de dinheiro associado a jogos ilegais e apostas esportivas.

